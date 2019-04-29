شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 29-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر كما اشرنا في تقاريرنا السابقة على مدى الأسبوع الماضي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 2775 نقطة، في ظل استمرار تراجع كميات التداول، لينزلق بذلك المؤشر اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يفتح الباب امام المؤشر لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 2690 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 2830 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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