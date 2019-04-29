شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الذهب لأول مرة في أربعة جلسات متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في قرابة عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 16 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:39 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 حزيران/يونيو القادم 0.05% لتتداول حالياً عند 1,287.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,289.00$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى مستويات 97.97 موضحاً توالي ارتداده من الأعلى له في قرابة عامين مقارنة بالافتتاحية عند 98.03.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تسارع نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.7% مقابل 0.1% في شباط/فبراير الماضي، وتسارع نمو الدخل الشخصي إلى 0.4% مقابل 0.2%، في حين قد تظهر قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط ارتفاعاً 0.3% مقابل تراجع 0.1%، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.6% مقابل 1.4%.

ويذكر أن بيانات النمو الأمريكية للربع الأول أوضحت في نهاية الأسبوع الماضي تسارع وتيرة نمو أكبر اقتصاد في العالم بصورة فاقت التوقعات إلى 3.2%، الأمر الذي حد من قلق الأسواق حيال وهن وتيرة النمو العالمي خلال الآونة الأخيرة وعزز شهية المخاطرة مع تراجع التوقعات باحتمالية دخول الاقتصاد العالمي في ركود اقتصادي وشيك وبالأخص عقب تفوق بيانات الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم مؤخراً.

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بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين إلى انطلاق جولة جديدة من المحادثات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم غداً الثلاثاء مع توجه الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتيزر ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن موشين إلى بكين من أجل الاجتماع مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو والذي سيرأس بدورة وفداً صينياً سيزور واشنطون لإجراء المزيد من المناقشات والمحدثات التجارية في الثامن من أيار/مايو المقبل.

كما تتطلع الأسواق إلى انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق السوق المفتوح غداُ الثلاثاء وبعد غد الأربعاء في واشنطون وسط التوقعات ببقاء صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجلة عند ما بين 2.25% و2.50%والمضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً حتى أيلول/سبتمبر المقبل.

وذلك قبل أن نشهد يوم الأربعاء عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي يعقد في نيسان/أبريل ومطلع أيار/مايو المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي أعرب خلال الآونة الأخيرة أن اللجنة ستتحلى بالصبر حيال رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال الفترة المقبلة وذلك قبل أن تراجع اللجنة الشهر الماضي عن توقعاتها برفع الفائدة خلال هذا العام مع المحافظة على توقعاتها برفعها مرة واحدة العام المقبل.

ونود الإشارة لكون الخبراء لدى مصرف ستاندرد تشارترد أعربوا مؤخراً عن توقعاتهم بارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى نحو أعلى مستوى حققه العام الماضي إلى 1,365$ للأونصة وذلك بعد أن اقتربت أسعاره من مرحلة ذروة البيع وتراجعها للأدنى لها هذا العام مؤخراً، وسط الإفادة بأن أحد الافتراضات الرئيسية التي قد تدعم تعافي الأسعار هي تمسك الاحتياطي الفيدرالي بسياسة الصبر وتعليقه لخطط تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة.

وأفاد الخبراء بأن تلك الافتراضية ترتكز على استعداد الاحتياطي الفيدرالي للركود المحتمل بحلول عام 2021، ما قد يدعم أداء الذهب الذي يعد ملاذ آمن، وذلك مع تطرقهم إلى ارتفاع مشتريات المصارف المركزية العالمية بشكل موسع وارتفاع الطلب على الذهب من قبل الصين والهند مؤخراً والذي قد يدعم أيضا بدورة الأسعار، ووفقاً لذلك يتوقعوا ارتفاع الأسعار إلى 1,365$ للأونصة وأن يكون متوسط الأسعار العام القادم 1,375$ للأونصة.