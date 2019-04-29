المؤشر العام للسوق السعودي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 29-04-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته ، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، مسجلاً خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.11% بما يعادل -9.75 نقطة ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع ارتفاع طفيف بأحجام التداول . ولهذا تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليرتفع مستهدفاً مستوى المقاومة 9430.00 ، طيلة ثبات الدعم 9100.00 . Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9100.00 ومستوى المقاومة 9430.00 . عدد أسهم الشركات الرابحة 92 عدد أسهم الشركات الخاسرة 89 عدد أسهم الشركات الثابتة 9 عدد أسهم الشركات المتداولة 189

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