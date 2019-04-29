شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يتلون باللون الأحمر - تحليل صباحي - 29-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.35% بما يعادل -82.72 نقطة ، ليحاول بذلك البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، أمام سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 6081.83 ، ليستهدف مستوى الدعم 5867.68 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5960.84 ومستوى المقاومة 6122.00 .