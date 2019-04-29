شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأدنى له منذ مطلع العام أمام نظيره الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى له منذ الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

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في تمام الساعة 02:18 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.26% إلى مستويات 0.7053 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7043، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7055، بينما حقق الأدنى له عند 0.7035.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تسارع نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.7% مقابل 0.1% في شباط/فبراير الماضي، وتسارع نمو الدخل الشخصي إلى 0.4% مقابل 0.2%، في حين قد تظهر قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط ارتفاعاً 0.3% مقابل تراجع 0.1%، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.6% مقابل 1.4%.