هبوط النفط بعد ضغوط ترامب على أوبك لزيادة الإنتاج

جدة - عمرو شويل سنغافورة- الخليج 365:

هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين بعدما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بزيادة الإنتاج.

وبحلول الساعة 0039 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.72 دولار للبرميل، منخفضة 43 سنتا بما يعادل 0.6

بالمئة عن أحدث إغلاق لها.

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وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 62.92 دولار للبرميل، منخفضة 38 سنتا بما يعادل 0.6 في المئة مقارنة بالتسوية السابقة.

وقال بنك إيه.إن.زد اليوم الاثنين إن أسعار النفط “تأثرت بعد أن أشار الرئيس ترامب إلى أنه تحدث مع المملكة العربية السعودية

بشأن الحد من تأثير انخفاض صادرات النفط الإيرانية عن طريق زيادة الإنتاج في أماكن أخرى”.

وقال ترامب يوم الجمعة إنه دعا أوبك إلى خفض الأسعار. وأضاف للصحفيين “أسعار البنزين ستنخفض. اتصلت بأوبك، وقلت عليكم خفضها”.