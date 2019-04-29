مؤشر الأسعار يحدد بدء المرحلة الثانية لرسوم البيضاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

سلم أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف أمس 100 وحدة سكنية لعدد من المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان، تمثل الدفعة الأولى من «مشروع نساج تاون» الواقع على أرض وزارة الإسكان في مدينة الدمام، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل.

وأكد أمير الشرقية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على توفير سبل الرفاهية لأبناء هذا الوطن، مشيدا بدور الوزارة في تسهيل تملك المواطنين للمسكن الأول، وإطلاق عدد من المشاريع السكنية في المنطقة لتلبية الطلب المتزايد فيها.

وأوضح الحقيل في رد على سؤال لـ «مكة» على هامش تسليم الوحدات السكنية، أن وزارته بدأت في تقديم الدعم على القروض قبل نزول الرواتب في الحسابات بثلاثة أيام، فيما تعمل الوزارة على تسهيل أداء الالتزامات وتوفير المبالغ لتسديد الأقساط مباشرة.

وقال الوزير في رد على سؤال آخر للصحيفة، حول زمن إطلاق المرحلة الثانية للرسوم على الأراضي البيضاء إن وزارته لا زالت في مرحلة تقييم المرحلة الأولى من رسوم الأراضي، مضيفا أن مؤشر الأسعار وعدد الوحدات التي تضخ مقارنة بالطلب يحدد الانتقال للمرحلة الثانية، لافتا إلى الوزارة تعمل على قياس الأداء بشكل كامل، سواء من ناحية مؤشر الأسعار أو عدد الوحدات المعروضة بالسوق وبعدها يتخذ القرار للانتقال للمرحلة الثانية.

إنشاء الوحدات السريعة

وأفاد الحقيل بأن الوزارة بدأت في تنفيذ الوحدات السكنية سريعة البناء، والتي تستغرق 48 ساعة بالمنطقة الشرقية، حيث ستعمل الشركة المنفذة على إنجاز 100 وحدة في المرحلة الأولى.

تسجيل العقود التجارية

وفيما يتعلق بتطبيق العقود الموحدة للقطاع التجاري، أكد بدء الوزارة المرحلة الأولى من تسجيل المكاتب وتوثيق العقود، مبينا أن عقود القطاع التجاري دخلت مرحلة التطبيق.

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100 ألف انتظار بالشرقية

وذكر أن قوائم الانتظار لدى الوزارة تختلف من منطقة لأخرى، مضيفا أن قوائم الانتظار بالمنطقة الشرقية يتجاوز 100 ألف مواطن، لافتا إلى أن أكثر 50 ألف مواطن بالشرقية اطلعوا على الخيارات المتاحة.

ربط فاتورة الكهرباء بإيجار

وحول ربط فاتورة الكهرباء مع المستفيد من الوحدة السكنية، أوضح أن شركة الكهرباء أطلقت حملة (حسابك) وهو مربوط مع عقد «إيجار» ليكون عداد التيار الكهرباء للمستفيد وليس للوحدة السكنية.

إطلاق المؤشر العقاري

وقال إن الهيئة العامة للإحصاء ستطلق المؤشر العقاري على مستوى المناطق خلال الأسابيع المقبلة. وأشار إلى أن الوزارة عملت على إشراك القطاع الثالث في برنامج «الإسكان التنموي»، حيث وقعت الوزارة مع عدد من الجمعيات بالمنطقة الشرقية، لافتا إلى أن الوحدات السكنية يجري تسليمها عن طريق الانتفاع أو التأجير المنتهي بالتملك للمواطنين.

100 وحدة في 8 أشهر

وأبان أن تسليم أول 100 وحدة سكنية من إجمالي 700 وحدة سكنية بمشروع «نساج تاون» تم خلال 8 أشهر فقط وهو رقم قياسي، مؤكدا أن الوزارة تقدم خيارات متنوعة، سواء بالشراء المباشر بالشراكة مع برنامج «الإسكان» أو عبر القروض للبناء الذاتي أو الشراء من الوحدات الجاهزة، مبينا أن الوزارة تقدم القروض للمواطنين عبر التسجيل في موقع «سكني» لتحديد الخيارات.

تعاقد مع 9 شركات

وأشار الحقيل إلى أن الوزارة تعمل على أكثر من 43 مشروعا لتوفير أكثر من 150 ألف وحدة سكنية بجميع مناطق المملكة وبخيارات متنوعة، حيث تعاقدت مع 9 شركات للتطوير العقاري لتقديم خيارات متعددة، وبأسعار متفاوتة بما يتناسب مع رغبات المواطنين وإمكاناتهم، مشددا على أن الوزارة تعمل على إتاحة الخيار للمواطن لاختيار الوحدة السكنية، كما أن القطاع الخاص يشارك بشكل فاعل، سواء على مستوى التنفيذ أو المشاركة المجتمعية، لافتا إلى أن العديد من المشاريع الإسكانية تنفذ خلال فترة قصيرة جدا لتلبية الاحتياجات بجودة عالية وبأسعار منافسة.