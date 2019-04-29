شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تسدد مستحقات الحكومة إلكترونيًا بدءًا من يوم الأربعاء؟.. الكروت مجانًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الحكومة المصرية، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 1 مايو 2019، أهم الخطوات فى مجال الشمول المالى ودعم التحول الإلكترونى، وزيادة المتعاملين مع القطاع المالى الرسمى، بتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا.. ويرصد ”الخليج 365” كيفية سداد تلك المستحقات إلكترونيًا.

- بداية تطبيق القرار اعتبارًا من أول مايو 2019، أى يوم الأربعاء المقبل.

- يقوم المواطن بسداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية.

- المبالغ الأقل من 500 جنيه يمكت سدادها بوسائل الدفع الأخرى "كاش" أى "نقدى" أو غيره.

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- المستحقات التى تزيد عن 10 آلاف جنيه سيتم سدادها من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

- يتم استخدام كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الانترنت "أونلاين".

- سيتم توفير الكروت مسبقة الدفع مجانًا ولمدة 6 شهور اعتبارًا من أول مايو 2019 من خلال بنوك الأهلى ومصر والقاهرة والزراعى المصرى والتجارى الدولى.

- تم نشر ماكينات نقاط التحصيل "POS" بالجهات الحكومية المختلفة بأكثر من 15 ألف ماكينة فى جميع المواقع الحكومية منها الشهر العقارى وإدارات المرور والجامعات والأحياء وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية.

- الدفع الإلكترونى لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتى فى إطار التحول لمجتمع رقمى وتحقيق الشمول المالى.