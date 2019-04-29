شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. بدء ترخيص 100 سيارة فان و100 تاكسى بمدينة برج العرب الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، سيتم بدء ترخيص 100 سيارة تاكسى، و100 سيارة فان (7 راكب)، والتى سبق موافقة محافظ الإسكندرية على إصدار تراخيص لها للعمل بمنظومة النقل الداخلى بالمدينة، طبقًا لطلب الجهاز.
وأوضح أن القرعة التى كان الجهاز قد أعلن عنها تقدم لها 160 مواطنًا للحصول على تراخيص لسيارات التاكسى، و143 مواطنًا للحصول على تراخيص لسيارات الفان؛ فى إطار حرص جهاز المدينة، ومجلس الأمناء، على تدعيم منظومة النقل الداخلى بوسيلة انتقال مناسبة.
وأوضح رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، لدعم الفائزين فى حالة طلبهم؛ لضمان نجاح المشروع، وتشغيل المنظومة، والحد من استخدام التوك توك بالمدينة، مشيرًا إلى أن جهاز المدينة يوافى إدارة مرور الإسكندرية بأسماء الفائزين لبدء إجراءات الترخيص.
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