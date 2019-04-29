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شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تعرف على أكثر 5 دول عربية جذبا للعمالة المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستحوذ الدول العربية على نسبة كبيرة من العمالة المصرية بالخارج، فمن إجمالى 1.167 مليون تصريح عمل "تجديد- لأول مرة" صادرة خلال عام 2017، توجه 1.135 مليون تصريح للدول العربية بنسبة 97.2%، وطبقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، جاءت أكثر 5 دول جذبا للعمالة المصرية على مستوى الدول العربية، والتى توجه إليها عدد كبير من تصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج فى عام 2017، كالتالى:1- السعودية
توجه إليها 598.029 ألف تصريح عمل، منها 388.862 ألف تصريح عمل تجديد، و 209.167 ألف تصريح عمل لأول مرة، وقد استحوذت السعودية على 52.7% من إجمالى تصاريح العمل الموجهة للدول العربية خلال عام 2017.
2- الكويت
توجه إليها 221.325 ألف تصريح عمل، منها 130.932 ألف تصريح عمل تجديد، و 90.393 ألف تصريح عمل لأول مرة، وقد استحوذت الكويت على 19.5% من إجمالى تصاريح العمل الموجهة للدول العربية خلال عام 2017.
3- الأردن
توجه إليها 125.470 ألف تصريح عمل، منها 89.825 ألف تصريح عمل تجديد، و 35.645 ألف تصريح عمل لأول مرة، وقد استحوذت الأردن على 11.1% من إجمالى تصاريح العمل الموجهة للدول العربية خلال عام 2017.
4- الإمارات
توجه إليها 107.056 ألف تصريح عمل، منها 64.195 ألف تصريح عمل تجديد، و 42.861 ألف تصريح عمل لأول مرة، وقد استحوذت الإمارات على 9.4% من إجمالى تصاريح العمل الموجهة للدول العربية خلال عام 2017.
5- قطر
توجه إليها 47.950 ألف تصريح عمل، منها 30.016 ألف تصريح عمل تجديد، و 17.934 ألف تصريح عمل لأول مرة، وقد استحوذت قطر على 4.2% من إجمالى تصاريح العمل الموجهة للدول العربية خلال عام 2017.
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