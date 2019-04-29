إيطاليا: 180 مليون يورو إنفاق الزوار من الإمارات

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تجذب إيطاليا المزيد من الزوّار من الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة، حيث أظهرت الأرقام التي أُعلن عنها ارتفاعاً في عدد الزوار بنسبة 21.97% في 2017 مقارنةً بعام 2016، أي بزيادة من 157,000 إلى ما يقرب من 200,000 مسافر، وكشفت أن الزوّار القادمين من الإمارات هم الأكثر إنفاقاً من منطقة الشرق الأوسط في إيطاليا بقيمة إنفاقية قدّرت ب 180 مليون يورو في عام 2017، يأتي بعدهم السيّاح من السعودية بقيمة إنفاقية بلغت 120.3 مليون يورو في نفس العام.

وقد أعلنت الوكالة الوطنية الإيطالية للسياحة عن هذه الأرقام أمس خلال مؤتمر صحفي على هامش ملتقى سوق السفر العربي، وتم استضافة المؤتمر الصحفي من قبل فيليبو ديل كورنور، مستشار الثقافة ببلدية ميلانو، ولارا ماجوني، مستشارة السياحة والتسويق الإقليمي والأزياء في منطقة لومبارديا وأليساندرا زيتا من الوكالة الوطنية الإيطالية للسياحة.

كما كشفت الوكالة الوطنية الإيطالية للسياحة ENIT عن أكثر المناطق التي تجذب السيّاح من الشرق الأوسط.