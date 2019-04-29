أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين08.30 تقرير الدخل الفردي والإنفاقأرباح الشركات: ألفابيت، ريستورانت براندز،لويز، إيتان إلين، ترو بلو، دايموند أوفشور، إس كيه ستيل، سي إن فاينانشال، مولينا هيلث كيرالثلاثاء08.30 تقرير مؤشر تكاليف التوظيف09.00 تقرير «إس أند بي» كيس تشيلار09.45 تقرير بنك شيكاغو لمديري المشتريات10.00 تقرير مبيعات البيوت القديمةالأربعاء08.15 تقرير مكتب الإحصاء حول التوظيف09.45 تقرير مديري المشتريات في الصناعة

10.00 تقرير الإنفاق على الإنشاءات

02.00 بيان مجلس الاحتياطي في نهاية اجتماعه

02.30 مؤتمر صحفي لرئيس المجلس

الخميس

08.30 تقرير الإنتاجية والتكلفة

09.30 تقرير طلبات إعانات البطالة

10.00 تقرير طلبات المصانع

أرباح الشركات

داو، فولكس فاجن، شيك شاك، تابلو سوفتوير، ويت واتشز، يو إس ستيل، كيلوج، دانكن براندز، واي فير، إكسبيديا، موتورولا، كيمكو

الجمعة

08.30 تقرير الوظائف لشهر إبريل/نيسان

09.45 تقرير مديري المشتريات في قطاع الخدمات

10.00 تقرير مديري المشتريات في القطاعات غير الصناعية

أرباح الشركات: أديداس، فيات كرايسلر، ترانس كندا، أميركان تاور، إتش إس بي سي، نورديسك، نوبل إنرجي، إيكوينور