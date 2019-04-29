شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين
08.30 تقرير الدخل الفردي والإنفاق
أرباح الشركات: ألفابيت، ريستورانت براندز،لويز، إيتان إلين، ترو بلو، دايموند أوفشور، إس كيه ستيل، سي إن فاينانشال، مولينا هيلث كير
الثلاثاء
08.30 تقرير مؤشر تكاليف التوظيف
09.00 تقرير «إس أند بي» كيس تشيلار
09.45 تقرير بنك شيكاغو لمديري المشتريات
10.00 تقرير مبيعات البيوت القديمة
الأربعاء
08.15 تقرير مكتب الإحصاء حول التوظيف
09.45 تقرير مديري المشتريات في الصناعة
10.00 تقرير الإنفاق على الإنشاءات
02.00 بيان مجلس الاحتياطي في نهاية اجتماعه
02.30 مؤتمر صحفي لرئيس المجلس
الخميس
08.30 تقرير الإنتاجية والتكلفة
09.30 تقرير طلبات إعانات البطالة
10.00 تقرير طلبات المصانع
أرباح الشركات
داو، فولكس فاجن، شيك شاك، تابلو سوفتوير، ويت واتشز، يو إس ستيل، كيلوج، دانكن براندز، واي فير، إكسبيديا، موتورولا، كيمكو
الجمعة
08.30 تقرير الوظائف لشهر إبريل/نيسان
09.45 تقرير مديري المشتريات في قطاع الخدمات
10.00 تقرير مديري المشتريات في القطاعات غير الصناعية
أرباح الشركات: أديداس، فيات كرايسلر، ترانس كندا، أميركان تاور، إتش إس بي سي، نورديسك، نوبل إنرجي، إيكوينور
ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة
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