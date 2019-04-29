الإمارات تحتضن خامس مركز للثورة الصناعية في العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله آل علي

افتتحت حكومة الإمارات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، مركز الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات في منطقة 2071 بأبراج الإمارات بدبي، ليكون المركز الأول من نوعه في المنطقة، والخامس عالمياً، ضمن شبكة مراكز المنتدى الاقتصادي العالمي الهادفة لتطوير حلول للتحديات المستقبلية، وتحويلها إلى فرص، وبناء نماذج عمل جديدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة ومخرجات الثورة الصناعية الرابعة لبناء مستقبل أفضل للمجتمعات.

يهدف المركز إلى إعداد خطط وسياسات وتطوير حلول لأبرز التحديات المستقبلية في المنطقة والعالم، بما يواكب المتغيرات العالمية المتسارعة ومستجدات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى ابتكار آليات وخطط عمل وتطبيقات للثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، والمساهمة في تطوير التقنيات وأفضل الممارسات، لإحداث تغييرات إيجابية وفاعلة في واقع وحياة أفراد المجتمع، بما يخدم مسيرة التنمية والتطور في المنطقة والعالم.



جهود عالمية



وأكد محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن دولة الإمارات تساهم بفاعلية في الجهود العالمية لتطوير نماذج عمل جديدة تعتمد على التكنولوجيا ومخرجات الثورة الصناعية الرابعة، بما يعزز موقعها كشريك فاعل ومؤثر في تشكيل ورسم ملامح مستقبل العالم.

وقال القرقاوي إن افتتاح مركز الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات يعكس مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في مجال الثورة الصناعية الرابعة، ما يجسد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالاستفادة من الفرص الجديدة التي شكلتها التكنولوجيا الحديثة والعلوم المتقدمة.

السياسات والتشريعات



قال عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، إن الإمارات سباقة في وضع السياسات والتشريعات المتعلقة بالثورة الصناعية والذكاء الاصطناعي، وتتفاعل مع المتغيرات العالمية في مجال التكنولوجيا، وتعمل على أن تكون حاضنة للعقول والخبرات للوصول إلى المستقبل.

وأكد أن بعض الشركات العالمية الرائدة خرجت من السوق العالمي وأفلست نتيجة عدم استعدادها الصحيح للمستقبل، وقد تتأثر شركات محلية في الدولة إن لم تكن مستعدة للمستقبل.

‏وأوضح أن الإمارات تملك النظرة المستقبلية، وتعمل على الاستعداد من خلال التشريعات والقوانين وتدريب وتأهيل الطلبة على الثورة الصناعية، وتطبيق برامج لتأهيل الكادر الوظيفي وغيرها من المبادرات التي تؤهل أبناء الإمارات للمستقبل، وكل ذلك يجعلنا مستعدين للمستقبل، وسوف يكون لدينا رواد في مجال الثورة الصناعية في الإمارات خلال السنوات القادمة.

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المبادرات والقوانين



من جهته، أكد بورج برينده، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، أن دولة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات والقوانين التي تجعلها الدولة الأنسب لإطلاق مركز الثورة الصناعية الرابعة، وطموح الإمارات في المجالات المتعلقة بالثورة كبيرة، وأخذت الدولة خطوات سباقة في مجال الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، وعبر المركز الجديد تعمل على جذب العقول المفكرة وأفضل الخبرات العربية والعالمية.

وأشار إلى انه في المستقبل، وتحديداً خلال 10 سنوات القادمة، 80% من التجارة العالمية ستكون رقمية، والإمارات تعمل على أن تكون جاذبة للتجارة الرقمية.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب من دول العالم مواكبة التقدم المتسارع في عصر الثورة الصناعية الرابعة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة الناشئة كالذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، لخدمة البشرية. وشدد برينده على أهمية الشراكة الوثيقة بين المنتدى الاقتصادي وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأهمية التعاون والعمل المشترك لتعزيز وتسريع مخرجات ونتائج أعمال مركز الإمارات للثورة الصناعية الرابعة على المستويين الإقليمي والعالمي.

حضر افتتاح مركز الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات كل من عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، وبورج برينده رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، والدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية، وخلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعدد من المسؤولين من الجانبين.



فرص واعدة



يركز نموذج عمل مركز الثورة الصناعية الرابعة على دراسة التغييرات الجذرية التي تشهدها الاقتصادات والمجتمعات والسياسات العالمية بهدف توحيد الرؤى، وتنسيق الجهود للاستفادة من أدوات التكنولوجيا الناشئة والتعاملات الرقمية في تطوير الخدمات واكتشاف فرص واعدة جديدة، ويغطي 3 قطاعات تكنولوجية رئيسية تشمل الطب الدقيق، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والتعاملات الرقمية (بلوك تشين).

كما يعمل المركز في إطار دعم تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية، على تعزيز ريادة الأعمال في العالم، ودفع مسيرة التنمية والتطوير والاستعداد لمواجهة موجة العولمة المقبلة .



ترجمة لتعاون استراتيجي



يأتي افتتاح مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات الذي يعتبر الخامس من نوعه على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والهند والصين، في إطار التعاون الاستراتيجي بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي.