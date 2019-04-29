1.3 تريليون درهم أصول 10 بنوك وطنية في الربع الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع إجمالي أصول البنوك العشرة الوطنية التي أفصحت عن بياناتها المالية إلى 1.3 تريليون درهم تقريباً، خلال الربع الأول من العام 2019 بزيادة قدرها 40 مليار درهم، وبنمو نسبته 3.1% مقارنة مع 1.26 تريليون درهم في الفترة ذاتها من العام 2018. وعكست البيانات المالية للبنوك التي شملها التحليل استمرار جميع مؤشراتها في تحقيق نمو فاق توقعات المحللين الماليين، سواء على المستوى المحل،ي أو العاملين في دور الخبرة العالمية المتخصصة.

وترافق النمو الكبير الذي حققته هذه المجموعة من البنوك مع زيادة صافي أرباحها إلى 6.76 مليار درهم تقريباً خلال الربع الأول من العام الجاري بنمو نسبته 12% مقارنة مع الربع الأول من العام 2018.

ويعد قطاع البنوك الوطنية الذي يضم نحو 17 بنكاً من أكثر القطاعات نشاطاً، مقارنة مع بقية القطاعات الأخرى، كما يعكس أداء مؤشراته مدى النشاط الذي يعيشه الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وتظهر البيانات المالية للبنوك التي شملها التحليل نجاحها في استقطاب المزيد من العملاء، وهو ما بدا واضحاً من خلال ارتفاع ودائع العملاء لدى البنوك ال10 التي شملها التحليل إلى مستوى 1.1 تريليون درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 5.7% مقارنة مع 1.04 مليار درهم في الربع الأول من العام 2018.

و بلغت قيمة التسهيلات المالية 984 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري بنمو نسبته 6.6% بالمقارنة مع 922.8 مليار درهم في الربع الأول من العام 2018. (وام )