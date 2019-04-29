سيولة الأسهم تنكمش مع عودة الترقب والحذر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تأثرت أسواق المال المحلية بتراجع أسهم قيادية، في مستهل جلسات الأسبوع، وتراجعت مؤشراتها بنسب متفاوتة مع انخفاض مستويات السيولة إلى حدود 200 مليون درهم، في وقت أظهرت بيانات السوقين استمرار التوجه الشرائي للأجانب.

توزعت محصلة شراء الأجانب (غير العرب) بنحو 14.3 مليون درهم في أبوظبي، و8.3 مليون درهم في دبي، فيما ضخت المحافظ 5.7 مليون درهم بدبي، واتجهت للتسييل في أبوظبي.

واستقطبت الأسهم سيولة بقيمة 209.17 مليون درهم، منها 119.17 مليون درهم في دبي، و90 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 105.46 مليون سهم، توزعت بواقع 82.16 مليون سهم في دبي، و23.3 مليون سهم في أبوظبي. وجرى تداول أسهم 58 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 26 شركة، وجاء ذلك عبر 2484 صفقة.

وهبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.42% عند مستوى 2775.74 نقطة، مع تراجع أسهم شركات العقار والاستثمار والتأمين والسلع.

وتراجع قطاع العقار بنسبة 1% بفعل تراجع «إعمار العقارية» 1.04%، و«إعمار للتطوير» 0.51%، و«إعمار مولز» 1.16%، و«الاتحاد العقارية» 0.99%، و«أرابتك» 1.38%، و«داماك» 1.56%، فيما انفرد «ديار» وحيداً في الارتفاع بنسبة 0.54%.

وهبط قطاع الاستثمار بنسبة 4.17% نتيجة هبوط «دبي للاستثمار» 5.44%، و«سوق دبي المالي» 0.75%، فيما ارتفع «شعاع كابيتال» 0.31% فقط.

وفي المقابل، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.17% مع ارتفاع سهم «دبي الإسلامي» 0.38%، في وقت استقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير.

وزاد قطاع النقل بنسبة 0.91% نتيجة صعود «أرامكس» 1.74%، وذلك أمام استقرار «العربية للطيران»، و«تراجع الخليج للملاحة» 0.47%.

من جهته، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.21% نتيجة انخفاض أسهم البنوك والعقار والطاقة والخدمات.

وتراجع قطاع البنوك بنسبة طفيفة 0.3% بفعل تراجع «أبوظبي الأول» 0.36%، و«أبوظبي التجاري» 0.59%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.21%، فيما عاكس «الاتحاد الوطني» الاتجاه، مرتفعاً بنسبة 0.34%.

وهبط قطاع العقار بنسبة 0.32% مع هبوط سهم «الدار» 0.53%، في حين ارتفع «رأس الخيمة العقارية» أكثر من 2%.

ونزل قطاع الطاقة 0.63% نتيجة نزول سهم «دانة غاز» 2.02%، و«أدنوك للتوزيع» 0.38%، في مقابل ارتفاع «طاقة» 4.59%.

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» التداولات بقيمة 26.5 مليون درهم، مغلقاً عند 2.25 درهم، تلاه سهم «جي إف إتش» بسيولة بقيمة 19.17 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 1.06 درهم، ثم سهم «دبي للاستثمار»، بسيولة بقيمة 16.15 مليون درهم، ليغلق عند 1.39 درهم.

وتسيد «أبوظبي التجاري» التداولات بقيمة 27 مليون درهم، واغلق عند 10.06 درهم، تلاه «الاتحاد الوطني» بسيولة بقيمة 18.7 مليون درهم، ليغلق عند 5.9 درهم، ثم سهم «أبوظبي الأول» بتداولات قدرها 16.5 مليون درهم، ليغلق عند 16.6 درهم. وكان سهم «أمان» أكبر الرابحين في سوق دبي، بنسبة 4.74% وأغلق عند 0.508 درهم، وجاء في مقدمة الخاسرين، سهم مجموعة السلام القابضة وانخفض بنسبة 7.66% إلى 0.47 درهم.

وسجل سهم «القدرة القابضة» الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي، بنسبة 13.1% مغلقاً عند 0.95 درهم، وعلى العكس، سجل سهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق تراجعاً بنسبة 10% إلى 1.44 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 28.2 مليون درهم محصلة شراء، منها 5.6 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و22.6 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 28.2 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 14 مليون درهم محصلة بيع العرب، و14.16 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم أمس على أسهم «جي إف إتش»، و«الدار»، و«دبي الإسلامي»، و«أبوظبي التجاري»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم «إعمار مولز»، و«دانة غاز»، و«إعمار العقارية».

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في دبي، بصافي استثمار بلغ 5.6 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 4.36 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع في دبي بصافي استثمار بلغ 5.6 مليون درهم محصلة بيع، و4.36 مليون درهم شراء في أبوظبي.