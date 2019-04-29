العالم يرسم خريطة السفر في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة فعاليات الدورة السادسة والعشرين من معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2019) الحدث الأضخم في قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط.

وتجول سموه رفقة هلال سعيد المري، المدير التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي والمدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ونخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والشخصيات الرائدة في قطاع السفر والسياحة في أروقة المعرض الذي يقام على مدار أربعة أيام في مركز دبي التجاري العالمي.

سيشهد معرض سوق السفر العربي 2019 الذي يقام من 28 إبريل إلى 1 مايو، تواجد 400 منصة عارضة رئيسية ومشاركة ممثلين عن 150 دولة، كما سيرحب بنحو 40 ألف زائر وسيستقبل 2500 شركة عارضة وأكثر من 100 عارض جديد.

وستكون النسخة السادسة والعشرون من المعرض جزءاً من أسبوع السفر العربي الذي يضم معرض سوق السفر العربي 2019، وسوق السفر الدولي للسياحة الفاخرة، بالإضافة إلى منتدى كونيكت الشرق الأوسط والهند وإفريقيا الذي يقام للمرة الأولى هذا العام ويركز على تطوير المسارات الجوية، وفعالية يوم المستهلك «هوليداي شوبر» التي أقيمت يوم أمس الأول.

ومن أبرز الجلسات والندوات التي سيشهدها المعرض هذا العام، «المنتدى السياحي العربي-الصيني» وقمة الصناعة الفندقية، وكذلك عودة القمة العالمية للسياحة الحلال إلى جدول فعالياته. وستشكل التكنولوجيا المتطورة والابتكار المحور الرئيسي لمعرض سوق السفر العربي 2019، حيث سيتم التطرق إليها في جلسات ونقاشات ومنتديات المعرض كافة.

كما قام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بزيارة منصة دي إكس بي إنترتينمنتس، حيث كان في استقبال سموه ممثلو الشركة الذين قاموا بتعريفه إلى آخر المستجدات وأبرز مشاريع شركة قطاع التسلية والترفيه.

وكشفت «دي إكس بي إنترتينمنتس»، النقاب عن المنصة الإلكترونية الجديدة للشركات التي ستتيح للشركاء التجاريين، ويشمل ذلك مشغلي الشركات السياحية وشركاء السفر، الوصول إلى كافة الوجهات الرائدة المملوكة والمدارة من قبل «دي إكس بي إنترتينمنتس» وتشمل المتنزهات الترفيهية الحاصلة على جوائز مثل موشنجيت دبي وبوليوود باركس دبي وليجولاند دبي وحديقة الألعاب المائية ليجولاند ووتربارك.

وستتيح المنصة الإلكترونية المخصصة للشركاء القدرة على الولوج من أي مكان في العالم إلى وجهات «دي إكس بي إنترتينمنتس»، وحجز تذاكر الدخول فوراً، محوّلة بذلك محفظة الأصول والمرافق التابعة للشركة إلى محفظة شاملة. ومن المقرر أن تضم المنصة الإلكترونية سلسلة الوجهات الترفيهية والعائلية الرائدة والتابعة ل دي إكس بي إنترتينمنتس، بما فيها «ذا جرين بلانيت»، «ماتيل بلاي! تاون» و«هب زيرو».

وقال بول باركر، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في «دي إكس بي إنترتينمنتس»: يسعدنا الكشف عن منصتنا الإلكترونية الجديدة، والتي ستمنح شركاءنا القدرة على الدخول إلى وجهاتنا وإجراء حجوزاتهم فوراً. ومن خلال توسعنا بإطلاق المزيد من العروض التي توفر عدة تجارب ترفيهية لزوارنا، وستعزز المنصة الجديدة من استعراض علاماتنا التجارية المتعددة بما تضمه من وجهات ومعالم جذب ذات مستوى عالمي، وتحقيق قيمة مضافة لشركائنا التجاريين.

كما زار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، جناح طيران الإمارات، الناقل الرسمي لمعرض سوق السفر العربي (الملتقى 2019)، الذي يعد أكبر حدث دولي للسفر والسياحة في المنطقة.

وكان في استقبال سموه الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية، الذي اصطحبه في جولة تعريفية على جناح الناقلة الذي يتضمن جناح الدرجة الأولى المغلق بالكامل والمجهز بأبواب تمتد من أرضية الطائرة وحتى السقف. وتبلغ مساحة كل جناح 40 قدماً مربعةً، وقد استوحي من «مرسيدس بنز». كما تفقد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم مقصورة درجة رجال الأعمال على طائرة«البوينج 777-300ER» واستوحي تصميم مقاعد المقصورة من التصميم الداخلي للسيارات الرياضية الحديثة، مع مساند رأس مصممة هندسياً للتكيف حسب الاختيار الشخصي، ووحدة لاسلكية تعمل باللمس للتحكم بوضعيات الجلوس وخيارات الإضاءة الشخصية وثلاجة شخصية.

وتفقد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، جناح أبوظبي المشارك في معرض سوق السفر العربي 2019، والذي تقوده دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وتعرض فيه معالم الإمارة الأيقونية، وتسلط الضوء على المقومات الثقافية والسياحية التي تمتلكها العاصمة، والتي تجعل من أبوظبي واحدة من أكثر الوجهات تنوعاً في المنطقة والعالم.

رافق سموه في الزيارة محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حيث تجول في أرجاء الجناح الذي يعكس التجارب السياحية والثقافية والترفيهية المتميزة التي تحتضنها أبوظبي. كما اطلع على قصص النجاح والنمو التي حققتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي خلال عام 2018، وكذلك خططها المكثّفة للفترة المقبلة، والتي تستعرضها من خلال ست منصات عرض في جناحها هذا العام، تهدف مجتمعة إلى تقديم أبوظبي للعالم كوجهةٍ استثنائية تلبي احتياجات الزوار من كافة الأعمار والجنسيات، بما تتضمنه من معالم ونشاطات ومبادرات متنوعة.