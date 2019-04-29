بيئة إيجابية في «وول ستريت» بانتظار المزيد من التطمينات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:بنيمين زرزور

يتصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي المشهد هذا الأسبوع وسط رهانات على احتمال تغيير لهجته الهادئة في ظل البيانات القوية التي كشف عنها الاقتصاد الأمريكي وكان آخرها نسبة النمو للفصل الأول، لتضاف إلى الصورة الوردية التي ترسمها نتائج الشركات التي تفوق التوقعات والتفاؤل حول مفاوضات التجارة مع الصين.

يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الدوري يومي الثلاثاء والأربعاء في بيئة مختلفة كليا عن البيئة التي عقد فيها الاجتماع السابق الذي أعلن فيه المجلس عن تجميد قرارات رفع أسعار الفائدة لهذا العام، ووقف برنامج خفض ميزانه الختامي. فقد كشفت الشركات عن نتائج جيدة عكست صورة أفضل بكثير مصحوبة بمزاج إيجابي وتفاؤل في أوساط كبار التنفيذيين بعد أن بلغت نسبة الأرباح في قطاع التقنية 26% وفي قطاع البنوك 18.4% خلال الفصل الأول. وشهد الأسبوع الماضي تدفق موجة من نتائج الشركات كانت في الغالب أكثر من جيدة ويشهد الأسبوع الحالي موجة أخرى تضم ثلة من العلامات التجارية البارزة وكبار اللاعبين في القطاعات الاقتصادية المختلفة. ولعل أهم ما هو مطروح على جدول أعمال المجلس نسبة النمو في الاقتصاد التي كانت مفاجئة خلال الربع الأول عند 3.2% مقابل توقعات أكثر المحللين تفاؤلا التي لم تزد على 2.5%، وهو رقم يدحض كل توقعات الركود التي بشر بها الجميع في ظل الإغلاق الحكومي على مدى خمسة أسابيع وفي ظل بيانات اقتصادية رسمت صورة مغايرة.

لكن نشاط أسواق الأسهم التي بلغت أسعارها حد الإشباع، يجدد المخاوف في أوساط المستثمرين من أن يثير ارتفاعها موجة جديدة من المناقشات في المجلس حول صبره المعلن ما يرجح كفة الصقور في الدعوة إلى تغيير سياسة المجلس بناء على صورة الاقتصاد الوردية.

إلا أن ما يمنع المجلس من التحرك السريع ربما يكون عناد معدلات التضخم المستهدف عند 2% بينما تراجع خلال الربع الأول إلى 1.7% هبوطاً من 1.9% خلال الفصل الذي سبقه. ويعتقد بعض المحللين أن سلوك المستهلكين خلال الربع الثاني سيكون له أثر مهم في تثبيت الصورة الإيجابية وبالتالي تعزيز موقف المتشددين في الاحتياطي الفيدرالي.

ووسط استمرار موجة أرباح الشركات يتلقى السوق هذا الأسبوع تقارير من شركات بارزة من بين 150 شركة مدرجة على مؤشر «إس أند بي 500» منها شركة «أبل» و«الفابيت» و«ميرسك» و«فيتزر».

وعلى صعيد التقارير الاقتصادية يتصدر تقرير الوظائف لشهر إبريل/‏نيسان القائمة حيث يحظى بمتابعة وتركزي خاصين لتثبيت عناصر الصورة الإيجابية للأداء الاقتصادي. كما ينتظر السوق تقرير التضخم في أسعار المستهلك بنفس التركيز لصلته باجتماع الاحتياطي الفيدرالي وحكم الأخير على الأداء الاقتصادي وأسعار الفائدة.