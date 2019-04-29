«دبي التجاري العالمي» أفضل مركز في المنطقة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

فاز مركز دبي التجاري العالمي بجائزة مركز المعارض والمؤتمرات الرائد في الشرق الأوسط عام 2019، ضمن جوائز السفر العالمية. وتعكس هذه الجائزة السنوية المرموقة سُمعة مركز دبي التجاري العالمي كوجهة عالمية رائدة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. ويُعدّ حفل جوائز السفر العالمية التي تحتفل بعامها ال 26، معياراً للتميّز في صناعة السياحة والسفر والضيافة، ويشهد تكريم المتميّزين في مختلف المجالات.

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