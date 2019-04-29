شركة بافيت: دبي من أكثر وجهات القطاع العقاري تميزاً في العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «بيركشاير هاثاواي هوم سيرفسيز» رسمياً أمس، عن توسيع نطاق شبكتها لتمتد إلى الإمارات، وذلك من خلال افتتاح شركة «بيركشاير هاثاواي هوم سيرفسيز جلف بروبرتيز» في دبي.

تعد «جلف بروبرتيز» الشركة الرابعة ضمن شبكة توسعات «بيركشاير هاثاواي هوم سيرفسيز» المملوكة للملياردير الشهير وارن بافيت عالمياً، وذلك بعد «روبينا ريل ستيت» في برلين؛ و«كاي آند كو» في لندن، و«ماجي بروبرتيز» في ميلانو.

يقود شركة «جلف بروبرتيز»، المتخصصة في تزويد خدمات الوساطة العقارية، الدكتور إحسان حسين المرزوقي رئيس مجلس الإدارة، فيما يتولى فيل شيريدان منصب الرئيس التنفيذي، حيث سيدير الاثنان فريقاً مكوّناً من 30 استشارياً وكوادر دعم. وتتطلع «جلف بروبرتيز» إلى توسيع نطاق أنشطتها بشكل سريع من خلال زيادة عدد الاستشاريين بمقدار ثلاثة أضعاف وافتتاح مكتب ثانٍ لها في أبوظبي خلال عام.

قال جينو بليفاري، رئيس مجلس إدارة شركة «بيركشاير هاثاواي هوم سيرفسيز»: «سعداء بافتتاح أول مكتب لنا في الإمارات.. يأتي ذلك في الوقت الذي تشكّل دبي أولوية أولى بالنسبة لنا في التوسع عالمياً، لما تحظى به الإمارة من مكانة متميزة بين المدن الرائدة في مجال الابتكار، وما تتمتع به من مميزات كمركز عالمي للتجارة واللوجستيات والسياحة والخدمات المالية. وسوف تشكّل شركتنا جلف بروبرتيز، جسراً يربط بين شبكة شركات الوساطة التابعة لنا شرقاً وغرباً، حيث ستتيح فرص استفادة لا نظير لها من واحدة من أكثر وجهات القطاع العقاري تميزاً على مستوى العالم».

تعتبر شركة «بيركشاير هاثاواي هوم سيرفسيز» واحدة من أسرع شركات الوساطة العقارية نمواً في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعمل لديها حوالي 50 ألف استشارياً، وتمتلك 1450 مكتباً تابعاً لها منذ إطلاقها في عام 2013. وتعد «جلف بروبرتيز»، شركة وساطة عقارية تتخذ من دبي مقراً لها، حيث تركّز خدماتها على بيع وتأجير وإدارة العقارات، ضمن طيف من أفخم الوحدات العقارية وأكثرها استثنائية، ومجموعة من مشروعات الوساطة الجديدة.

وقال المرزوقي: «تتيح لنا اتفاقية حقوق امتياز تقديم خدمات الوساطة العقارية، توفير أرقى الممارسات من شبكة القطاع العقاري في دبي ودولة الإمارات. سوف نتبع عمليات الإدراج الحصرية، والتي يجري العمل بها في الكثير من الأسواق المتقدمة، لما تتيحه من خدمة متميزة لعملائنا. سعداء بإبرام اتفاقية حق الامتياز وستصبح دبي بالنسبة لنا أول وجهة تحتضن مقراً للشركة خارج الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما يشكّل شهادة على أن دبي وجهة عالمية للاستثمارات العقارية والتجارية».

من جهته، قال شيريدان: «هذا التوقيت بافتتاح مكتب في دبي يعد مثالياً، في ظل التطور الذي يشهده السوق العقاري في دبي مع تجاوز أعداد السكان الجدد بالإمارة إلى 3 ملايين شخص، حيث يمتلك الكثير منهم عقارات، وموقعها المحوري الذي يتيح لثلثي سكان العالم القدوم إليها جواً خلال 8 ساعات.

كما تستقطب دبي المستهلكين الساعين إلى الاستفادة من مميزات التملك، والتي تشمل عدم وجود ضرائب على الدخل، أو رسوم التقييم للوحدات العقارية، كما يتم منح تأشيرات الإقامة عند شراء الوحدات العقارية، وغيرها من المميزات.

وبالإضافة إلى ذلك، سوف تستقطب دبي أنظار العالم مع استضافة حدث إكسبو 2020».