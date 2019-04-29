شكرا لقرائتكم خبر عن ..و41.6 مليون لـ «الإمارات للتنمية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حقق مصرف الإمارات للتنمية أرباحاً صافية خلال عام 2018 بلغت 41.6 مليون درهم، مقارنة مع 39.1 مليون درهم سجلها في 2017. وارتفعت الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 112.9 مليون درهم من 91.7 مليون في العام الأسبق، في حين نمت أصوله لتبلغ 6.237 مليار، بالمقارنة مع 5.786 مليار في 2017.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ..و41.6 مليون لـ «الإمارات للتنمية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.