فنادق محلية وعالمية تتوسع إقليمياً انطلاقاً من الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

تواصل المجموعات الفندقية المحلية والعالمية، خططها التوسعية في دبي خاصة، والإمارات بشكل عام، على الرغم من مواصلة زيادة المعروض الفندقي ودخول غرف جديدة إلى السوق، حيث أكد مسؤولون في هذه المجموعات أنه رغم التحديات التي تواجه القطاع إلا أن يسجل أداءً جيداً.

وأبدى مسؤولون يديرون الآلاف من الغرف الفندقية في مختلف أنحاء الإمارات، تفاؤلهم حول أداء قطاع الضيافة، رغم التحديات التي تواجه القطاع في المنطقة والعالم، مؤكدين أن خططهم التوسعية مستمرة في السوق المحلي الذي يسجل أداءً قوياً.

وأعلن مسؤولون عن مجموعات فندقية محلية وعالمية أن الجهود التي تبذلها الحكومة في تنويع المنتج السياحي، وتوفير بنية تحتية متطورة، يساهم في زيادة التدفقات من الزوار والسياح من مختلف دول العالم، وبالتالي يساهم هذا الأمر في تعزيز مستويات الإشغال، على الرغم من تراجع الأسعار والعوائد.

وتواجه هذه المجموعات تراجع الأسعار والعوائد باستقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار والسياح، عبر ترويجها المستمر في الأسواق المحلية والخارجية، كما أنها تعول على معرض «إكسبو 2020 دبي»، وما بعده، حيث سيجذب المعرض العديد من الزوار، وبالتالي زيادة زخم السياحة والسفر في السوق،

سويس-بل هوتيل

أعلنت سويس-بل هوتيل انترناشيونال عن خططها لافتتاح 7 فنادق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2019. وتدل عمليات الافتتاح على النمو الذي تشهده الشركة في المنطقة، وتشهد في الوقت ذاته طرح باكورة أعمالها في وجهات رئيسية مثل مسقط، ومدينة الكويت، ومكة المكرمة، والإسكندرية.

وقال لوران ايه. فوافنيل، نائب الرئيس الأول للعمليات والتطوير في الشرق الأوسط وإفريقيا والهند في سويس-بل هوتيل انترناشيونال: يكتسب العام 2019 أهمية بالغة بالنسبة إلينا، إذ نعد العدة لافتتاح سبع منشآت فندقية مذهلة تباعاً على مدى الأشهر القليلة المقبلة. ولذا، فنحن متحمسون للغاية بشأن عمليات الافتتاح هذه، والتي تجسد إطلاق علامتنا التجارية في وجهات سياحية جديدة ورائعة، وفي الوقت نفسه توسعة نطاق تواجدنا في الوجهات الحالية مثل البحرين، الأمر الذي يتيح لضيوفنا مساحة أكبر من الخيارات. وتهدف هذه المشاريع بشكل أساسي إلى تنويع عروضنا في المنطقة، مع تلبية الطلب المتنامي على أماكن إقامة فندقية تتميز بجودة عالية وبأسعار معقولة، وجميع الفنادق السبعة هي بالفعل في مرحلة ما قبل الافتتاح.

فنادق سنترال

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كشفت مجموعة فنادق سنترال أنه بنهاية عام 2022، سيكون لديها 7 فنادق قيد التشغيل في دبي. وتشمل المنشآت الفندقية المزمع افتتاحها «دايموند سنترال الخليج التجاري» (220 غرفة فندقية)، و«آيلاند سنترال» (مشيد على جزيرة ديرة ويحتضن 267 غرفة وجناحاً)، و«سنترال هاوس سيتي واك» (60 غرفة فندقية) الذي يركز على استقطاب جيل الألفية.

وقال عبد الله العبد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات -فنادق سنترال: نعمل جاهدين من أجل وضع خريطة طريق استراتيجية، يتمثل هدفها الرئيسي في أن نكون علامة ضيافة محلية مميزة تقدم خبرات فريدة للمسافرين الباحثين عن استكشاف الثقافة المحلية. ونحن ملتزمون بدعم الرؤية السياحية الاستثنائية لمدينة دبي، وفي الوقت نفسه لعب دور فاعل في خدمة النمو المتزايد في أعداد الزائرين، وكذلك خلق فرص نمو محفزة لشركائنا وموظفينا.

اتفاقية شراكة

وقعت ﻣﻨﺼﺔ «إﯾﻠﯿﺖ ﻛﻠﻮب اﻟﺪوﻟﯿﺔ»، أمس، اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة ﻣﻊ مجموعة فنادق ومنتجعات جنة الإماراتية.

وعززت المنصة التي تتخذ من دبي مقراً لها ريادتها ﻛﻤﺰود امتياز عالمي على صعيد صناعة الضيافة والفنادق، فيما تحقق مجموعة جنة من خلال «برنامج جنة إيليت كلو» حجوزات مباشرة وخصومات غير محدودة، وقسائم مجانية ضمن برنامج الولاء والمكافآت للأعضاء المنتسبين.

وقال «ريتشاردز حداد» الرئيس التنفيذي لشركة جنة للفنادق والمنتجعات، توفر الشراكة فرصاً أفضل للاستمتاع بكل ما تقدمه فنادقنا.

من جانبه قال «إﯾﻠﻲ ﯾﻮﻧﺲ» المؤسس والمدير التنفيذي لجيليت كلوب: يساعد هذا البرنامج على التفكير في كسب ثقة العملاء للمحافظة من خلال التكنولوجيا الحديثة التي نؤمنها عبر منصة إيليت كلوب، وتعد الشراكة مع فنادق جنة مثالاً آخر على أهمية الولاء.

فنادق ميلينيوم

كشفت فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وإفريقيا، عن خططها التوسعية التي تشمل افتتاح 14 فندقاً جديداً في العام 2019.

وستدير شركة فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط خمسين فندقاً مع نهاية 2019 محققة بذلك نمواً كبيراً عن العام 2016 حيث كانت تدير 26 فندقًا ما يجعلها أسرع شركات إدارة الفنادق في المنطقة.

وستساهم إضافة الفنادق الأربعة عشر الجديدة إلى محفظة الشركة التي تضم حالياً 40 فندقاً في الشرق الأوسط وإفريقيا في تعزيز الطلب على قطاع السياحة في دول الخليج، بما في ذلك الإمارات، التي تستضيف معرض «إكسبو 2020» ومن المتوقع أن تستقبل أكثر من 25 مليون زائر خلال ستة أشهر.

وقال كيفورك دلدليان، الرئيس التنفيذي للعمليات في فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وإفريقيا: تتماشى محفظتنا متسارعة النمو من الفنادق مع رؤية الحكومة الإماراتية، وسنضيف خلال العام الجاري 14 فندقاً إضافة إلى 35 فندقاً نخطط لافتتاحها خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

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