شكرا لقرائتكم خبر عن 3390 عقد عمل للمواطنين في 4 قطاعات اقتصادية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
قال ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين إن 3390 عقداً وقعها مواطنون ومواطنات مع شركات عاملة في القطاعات المالية والمصرفية والتأمين والتجزئة والسياحة للعمل لديها، وذلك ضمن مبادرة تسريع التوطين النوعي في القطاعات المشار إليها.وأوضح أن التعاون بين الوزارة وشركائها في تنفيذ مبادرة تسريع التوطين النوعي في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، جسّد واحدة من أبهى صور المسؤولية الوطنية والمجتمعية للتوطين.جاء ذلك خلال حفل نظمته الوزارة أمس في دبي، كرمت خلاله الشركات العاملة في القطاعات المالية والمصرفية والتأمين والتجزئة والسياحة، وذلك في ختام مبادرة تسريع التوطين النوعي في هذه القطاعات.
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