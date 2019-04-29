«الاتحادية للتنافسية» تعرض دور البيانات والإحصاءات

دبي: ”الخليج 365”

استقبلت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء زوراب بولوليكاشفيلي أمين عام منظمة السياحة العالمية والوفد المرافق له، وذلك ضمن زيارة يقوم بها الأمين العام لعدد من الجهات الحكومية في دولة الإمارات.

وأشاد بولوليكاشفيلي، والذي كان في استقباله مدير عام الهيئة عبدالله لوتاه، بالجهود التي تبذلها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لتوفير أحدث البيانات والإحصاءات ورصد أداء الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية. وأثنى المسؤول الأممي على العروض التي قدمها فريق الهيئة، مؤكداً ضرورة توسيع قنوات التواصل ما بين الهيئة ومنظمة السياحة العالمية لما فيه مصلحة الطرفين.

وقدم فريق عمل الهيئة خلال الزيارة ملفاً حول أهم المشاريع والمنتجات المعرفية التي تنفذها الهيئة في مجال السياحة بالتعاون مع المراكز الإحصائية المحلية في الدولة، كما تم تبادل وجهات النظر حول كيفية استشراف المستقبل من خلال تعزيز ثقافة الابتكار والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات، وتم خلال الزيارة مناقشة فرص التعاون.