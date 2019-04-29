111 منشأة في محفظة روتانا من فنادق قيد التشغيل والتطوير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود

أكد ناصر النويس، رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا أن فنادق المجموعة سجلت معدلات إشغال صحية في عام 2018، بمتوسط ارتفاع قدره 2% مقارنة بالعام 2017 عبر جميع فنادق روتانا، وتصدرت الإمارات والمملكة المتحدة والسعودية وألمانيا والهند قائمة الأسواق المُصدرة الرئيسية للمجموعة. ولا شك في أن التوسع الذي تمر به محفظة روتانا الفندقية وتعزيز حضورها في أسواق المنطقة وخارجها ودخول أسواق جديدة كان له دور كبير في دفع عجلة النمو محلياً وإقليمياً وعالمياً.

Advertisements

قال ناصر النويس، نحن على أتم التفاؤل هذا العام، حيث حققت معدلات الإشغال في فنادق روتانا نمواً خلال الربع الأول من عام 2019 في العديد من الوجهات، وسجلت فنادق المجموعة نمواً بلغت نسبته 4% في أبوظبي و3.5% في دبي، بينما حققت فنادق المجموعة في بيروت نمواً بمعدل 17.5%. أما في المنامة، فقد شهدت فنادقنا الأربع نمواً بمعدل 15%.

وقال إن محفظة روتانا الفندقية تتكون حالياً من 111 فندقاً موزعة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، منها 65 فندقاً تعمل في 23 مدينة عبر 12 دولة، و46 فندقاً قيد مراحل مختلفة من الإنشاء وفي مدن ودول مختلفة.

وأوضح النويس أن خطط روتانا التوسعية تشمل إضافة أكثر من 11,856 غرفة فندقية في 46 فندقاً موزعة على 17 دولة جميعها حالياً في مراحل مختلفة من التطوير والإنشاء. وما بين هذا العام وعام 2020، نحن نعمل على افتتاح عشرة فنادق جديدة، والتي ستضيف إلى محفظتنا التشغيلية 2,786غرفة. وتشمل هذه الفنادق التي من المقرر افتتاحها كلاً من جوهري روتانا، دار السلام (253 غرفة)، وبوسمال أرجان من روتانا، سراييفو (130 غرفة)، ودانا ريحان من روتانا، الدمام (285 غرفة)، وفندق الجداف روتانا، دبي (338 غرفة)، وسليماني روتانا، العراق (240 غرفة)، وسنترو الكورنيش، الخّبر (253 غرفة). وفي الربع الثاني من عام 2020، سنقوم بافتتاح ثالث فنادقنا في الأردن سنترو عمّان (197 غرفة)، وكيان كانتارا أرجان من روتانا (غرفة 329) وكيان كانتارا رزيدنسز من روتانا (غرفة 489) في دبي، وفندق إمام رضا روتانا، مشهد (272 غرفة).

ولفت إلى أن روتانا تدير حالياً 65 فندقاً في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا ولدينا خطة انتشار واسعة في المستقبل ونحن ندرس باستمرار الخطط التوسعية في مناطق جديدة حول العالم، إذ تمتلك كل سوق إمكانات مختلفة عن الأخرى وحالياً نحن نركز على استكشاف الأسواق الواعدة في القارة الإفريقية وبعض الدول في أوروبا الشرقية.

وقال نحن ننظر بتفاؤل كبير إلى العام 2019، ونتوقع تحقيق نسب إشغال صحيَة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عدد الغرف الفندقية الجديدة التي من المقرر أن تدخل السوق، إذ يتميز قطاع السياحة والضيافة في الدولة بأنه أحد أسرع القطاعات نمواً، وذلك بفضل الدعم المتواصل الذي يتلقاه من مختلف القطاعات الحكومية ودوائر السياحة في كل إمارة، والاستثمارات المتنامية في البنية التحتية والمرافق السياحية الجديدة، ما يدفع الزوار من جميع أنحاء العالم إلى الإقامة لفترات أطول لمشاهدة هذه المعالم السياحية واستكشاف التجارب الجديدة، حتى خلال زياراتهم بغرض الأعمال إلى الدولة. حيث أوضحت دراسة كانت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي قد أجرتها مؤخراً أنه من المتوقع أن تستمر نسب الإشغال في الإمارة ضمن مستوياتها الإيجابية التي ستتراوح ما بين 76% و78% على الرغم من نمو السعة الاستيعابية الفندقية، مما يعني زيادة الطلب على الغرف الفندقية. وأشار إلى أن دبي تنافس حالياً أهم الوجهات السياحية على خريطة السياحة العالمية من حيث ما توفره للسياح من مرافق ترفيه متنوعة ومن ناحية ما توفره من عدد الغرف الفندقية، ومن المتوقع أن يصل عدد الغرف الفندقية في الإمارة إلى 132 ألف غرفة مع نهاية عام 2019، وبطبيعة الحال، فمن شأن هذه الإضافات الجديدة إلى قطاع الفنادق في دبي أن تزيد من حدة المنافسة وتضع مزيداً من الضغط على أسعار الغرف. ونتيجة لذلك، فإن الحفاظ على هوامش الربح سيشكل تحدياً رئيسياً هذا العام. ومما لا شك فيه أن الأحداث الضخمة المقبلة، مثل معرض إكسبو 2020 دبي من شأنها أن تعزز أداء القطاع كوجهة جذابة تستقطب السياح والمستثمرين على حد سواء.

11856 غرفة في 46 فندقاً ب 17 دولة قيد الإنشاء



الدعم الحكومي



أكد ناصر النويس أن المجموعة متفائلة الفترة المقبلة بسبب الأداء الجيد لدبي، حيث إن التعديلات الجارية لتسهيل ضوابط استصدار تأشيرات السفر ستفتح الباب أمام أسواق سياحية جديدة للدخول إلى دبي. علاوة على ذلك، فإن المخزون الحالي والمرتقب من الفنادق المتوسطة من شأنه أن يعزز جاذبية سوق الضيافة ويستقطب المزيد من السياح الذين يضعون ميزانيات محدودة للإنفاق.

وأضاف النويس، أن الحكومة تحرص بشكل مستمر على إطلاق المشاريع السياحية الكبيرة والتحفيزات من أجل استقطاب المزيد من الزوار إلى الدولة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأحداث العالمية التي تنظمها الدولة تلعب دوراً كبيراً بمساعدة قطاع الفنادق حيث إنها لا تساهم فقط في رفع معدلات الإشغال، بل تعمل كذلك على الترويج لهذه الوجهات السياحية في جميع أنحاء العالم. ومن ناحية أخرى، فإن التعديلات الجارية التي تهدف إلى تسهيل ضوابط استصدار تأشيرات السفر ستفتح الباب أمام أسواق سياحية جديدة، مما سيساهم في استقطاب المزيد من الضيوف، وإتاحة المجال أمام الفنادق لترسيخ تواجدهم في السوق مع ازدياد المعروض من الفنادق الجديدة. كما أن جميع دوائر السياحة في الدولة تطلق على مدار العام العديد من المبادرات الخلاقة والخطط الاستراتيجية والطويلة المدى، وهنا أذكر إعلان دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي مؤخراً عن رصد ميزانية بقيمة نصف مليار درهم خلال الأعوام الثلاثة 2019 و2020 و2021، للتسويق والترويج السياحي لإمارة أبوظبي في 15 سوقاً رئيسياً.