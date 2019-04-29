«إمباور»: تبريد 17% من فنادق دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



أكد أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي ل «إمباور»، عن دعم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، قطاع الضيافة في إمارة دبي، حيث كانت «إمباور» قد أعلنت في يناير الماضي، أنها تزود خدمات تبريد المناطق إلى 17فندقاً تقع في إمارة دبي منها أطول فنادق العالم، مثل فندق «جي. دبليو. ماريوت ماركيز دبي»، و«برج العرب» و«أبراج الإمارات جميرا»، إلى جانب معالم سياحية بارزة من بينها مجموعة جميرا، وجميرا بيتش ريزيدنس، ونخلة جميرا. إلى جانب فندق أتلانتيس دبي، وتعتزم «إمباور» هذه السنة من توصيل خدماتها لمشاريع فندقية جديدة حيث سيؤدي استخدام أنظمة تبريد المناطق التابعة ل «إمباور» إلى تحقيق وفورات هائلة في الطاقة لقطاع الفنادق المتنامي في دبي.