70 مليون مسافر عبر «فلاي دبي» خلال 10 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود



قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، إن الناقلة تحتفل هذا العام بمرور 10 سنوات على انطلاق رحلاتها التجارية، مشيراً إلى أن الناقلة نقلت نحو 70 مليون مسافر خلال هذه الفترة.

وأضاف الغيث في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركة «فلاي دبي» في معرض سوق السفر العربي 2019، أن الناقلة استطاعت تجاوز التحديات منذ تأسيسها وساهمت في ربط دبي بأكثر من 71 وجهة ومحطة غير مخدومة سابقاً، حيث ستواصل خططها التوسعية في الوجهات في العالم والتي تزيد حالياً عن 90 وجهة.

وأوضح أن الشراكة بين فلاي دبي وطيران الإمارات أسهمت في نقل 3.2 مليون مسافر خلال رحلات المشاركة بالرمز من خلال أكثر من 84 وجهة حول العالم، مشيراً إلى أنه سيم توسيع الشراكة عبر الوجهات الجديدة فضلاً عن رحلات أخرى.

وعن طائرة بوينج 737 ماكس، أكد الغيث أن الناقلة على ثقة تامة بأن الطائرة ستعود للعمل والتحليق بأعلى شروط ومعايير السلامة على مستوى صناعة الطيران لأنها ستخضع للعديد من الإجراءات من قبل مختلف الجهات المعنية قبل اتخاذ قرار تشغيلها مرة أخرى.

ولفت إلى أن الحظر المؤقت لطائرات 737 ماكس من أسطول الشركة أثر في 17% من الرحلات، مشيراً إلى أن فلاي دبي، تعاملت باحترافية مع التطورات اللاحقة لإعادة جدولة رحلات المسافرين وإيجاد بدائل لهم، وعن العقود المبرمة بين بوينج والناقلات الجوية لتعويض الأضرار، قال إن «هناك مرونة في أي عقود تبرم»، مضيفاً «لدينا ثقة كبيرة في الوضع الحالي بأن الطائرة ستكون في أعلى مستويات السلامة عندما تعود للعمل وهذا هو المهم».