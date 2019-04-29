الإمارات الأفضل في مؤشرات الشمول المالي عربياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بمبادرة الشمول المالي العربي، أن حوالي 88% من الرجال في الإمارات يحصلون على حسابات وخدمات مصرفية، وأن حوالي 78% من النساء يحصلن على هذه الخدمات، وأن الفجوة بين الجنسين المتعلقة بالحصول على الخدمات المصرفية في الإمارات 10%، وأن نسبة المقترضين من المؤسسات المالية الرسمية أو الذين قاموا باستخدام البطاقات الائتمانية ممن تزيد أعمارهم على 15 عاماً ارتفعت من39% عام 2014 إلى 46% عام 2017، وهذه النسب هي الأفضل في مؤشرات الشمول المالي على الصعيد العربي.

أكد الدكتور عبد الرحمن الحميدي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على العلاقة الوثيقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أثر الشمول المالي في الجانب الاجتماعي من حيث الاهتمام بمحدودي الدخل، وبفئات محددة من المجتمع مثل المرأة والشباب، إلى جانب التركيز على دعم وصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للخدمات المالية ودمجها بالقطاع المالي الرسمي، وتشجيع توظيف التقنيات المالية الحديثة لتعزيز الشمول المالي، ونشر ثقافة التمويل المسؤول في العمل المصرفي.

جاء حديث الحميدي خلال المؤتمر الإعلامي الذي عقد بمقر الصندوق، يوم أمس في أبوظبي بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي المعتمد من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والذي يوافق يوم 27 إبريل /نيسان من كل عام، والذي انطلقت فعالياته لهذا العام تحت شعار «الشمول المالي نحو التنمية المستدامة».

وأشاد الحميدي بالاهتمام المتزايد الذي باتت تحظى به القضايا المتعلقة بتعزيز الشمول المالي من قبل صانعي السياسات في الدول العربية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على مواجهة تحديات الفقر والبطالة وإرساء العدالة الاجتماعية، حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب 30 % في الدول العربية، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي لمعدل البطالة بين الشباب البالغ 13 في المئة.

وبيّن الحميدي أن الإحصاءات الأخيرة تعكس الجهود التي بذلتها الدول العربية في تعزيز الوصول للخدمات المالية في الدول العربية، إذ تشير إلى أن نسبة السكان البالغين في الدول العربية الذين لا تتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية، قد انخفضت في المتوسط من نحو 71 في المئة في عام 2014 إلى نحو 63 في المئة في عام 2017، ومن نحو 78 في المئة إلى 74 في المئة بالنسبة للنساء، ومن 84 في المئة إلى 72 في المئة على صعيد الفئات محدودة الدخل.

كما أكد الحميدي على أهمية دعم وصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية، حيث تُعد هذه المشروعات إحدى أهم دعائم الاقتصاد في معظم دول العالم، وكذلك أحد أهم مجالات خلق فرص العمل. كما أن لهذه المشروعات انعكاسات إيجابية على تحسين الشمول المالي وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، حيث إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 95 في المئة من إجمالي الشركات في أغلب دول العالم.