«الإمارات» تستعرض مستقبل الطيران في إكسبو 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



كشفت طيران الإمارات، التي تعد شريكاً رسمياً أول ل«اكسبو 2020 دبي»، النقاب أمس عن تصميم ومفاهيم تجربة زوار جناحها فائق الحداثة في هذا المعرض الذي يقام على مدى 6 أشهر. ويستخدم التصميم وتجربة الزوار تقنيات تفاعلية وأفكاراً هندسية تركز على مستقبل الطيران التجاري. وقد دشنت طيران الإمارات الأعمال الإنشائية لجناحها في شهر مارس/آذار الماضي.

وعبّر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عن بالغ فخره بكشف النقاب عن تفاصيل جناح طيران الإمارات: نحن فخورون للغاية بالكشف عن التفاصيل الأولى لجناح الإمارات، الذي يحتفل بموضوعات معرض إكسبو دبي 2020. وقال سموه: يتماشى هدف جناحنا إلى حد كبير مع هدف معرض إكسبو دبي 2020، في تحفيز التواصل وخلق الخبرات وتعزيز الإبداع والابتكار، وإلهام الالتزام بمستقبل أفضل. وسوف تسلط تجارب التفكير المستقبلي الضوء على أفضل ما في مستقبل صناعة الطيران، كما ستشكل منصة لعرض مدى أهمية التنقل بالنسبة للعالم اليوم وفي المستقبل.

وأضاف سموه قائلاً: سوف تلعب طيران الإمارات ونظام النقل البيئي عامة هنا، في دولة الإمارات، دوراً رئيسياً في توفير التواصل لإنجاح معرض إكسبو 2020، وسوف تبلغ مساهمة قطاع النقل والضيافة والسياحة 16.4 مليار درهم في الاقتصاد الإماراتي، ما يؤكد الأهمية الحيوية للدور الذي تلعبه هذه الصناعات في توليد القيمة الاقتصادية من خلال تحقيق التواصل بين الناس وكسر الحواجز.

من جانبها، قالت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي والمديرة العامة لمكتب إكسبو دبي 2020: نحن متحمسون للجمع بين العالم بأكمله لتجربة هذا الحدث الضخم المذهل. فقد عمل معرض إكسبو العالمي طوال نحو 170 عاماً على جمع الناس بروح من الإلهام والإثارة للمستقبل، كما أذهلهم بالابتكار والثقافة والفن والأطعمة والمرح.

واضافت ريم الهاشمي: أحدث النقل الجوي تغييراً جذرياً في قدرة الناس على تجربة كل شيء عبر العالم، وسوف يواصل معرض إكسبو 2020 وطيران الإمارات، شريكنا الرسمي الأول، هذا النهج في مكان واحد في دبي. كما سيطلعنا جناح طيران الإمارات على القصة المذهلة للدور الذي سيواصل السفر الجوي لعبه في تطوير التنقل وتشكيل مستقبلنا. وسوف يوفر معرض إكسبو 2020 دبي، الذي يقام في الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 إبريل 2021، لزواره مجموعة من التجارب الفريدة في 190 جناحاً وطنياً وبرنامجاً ترفيهياً حافلاً بالفعاليات اليومية الحية والاستعراضات والموسيقى والمهرجانات الثقافية، والمناقشات وورش العمل الملهمة والكثير غيرها. كما يتيح المعرض للذوّاقة ومحبي الطعام، الذين يبحثون عن مفاهيم مبتكرة، فرصاً لتذوق المأكولات من مختلف أركان المعمورة، مع أكثر من 200 تجربة طعام، من مفاهيم شاحنات الطعام غير الرسمية إلى المطاعم الفاخرة، و34 فكرة جديدة لم تعهدها دبي من قبل.

واسترشاداً بموضوعات إكسبو دبي 2020 الثلاثة، التنقل والفرص والاستدامة، فقد صمم جناح طيران الإمارات ليعكس الخطوط الديناميكية لأجنحة الطائرات الجاهزة للإقلاع. وسوف تحمل الزعانف المعمارية المائلة التي تغطي كامل الجناح، وعددها 26، مصابيح إضاءة LED بطول أكثر من 800 متر لإحداث تأثيرات عديدة وإحساس بالحركة عبر هيكل الجناح، وتتجلى من خلال عرض الأضواء في كل ليلة. وسوف تستخدم أحدث تقنيات التصنيع والبناء وعناصر التصميم المستدام، مثل الألواح الشمسية المتكاملة والبناء الخارجي المستدام والتظليل الشمسي التفاعلي والمسطحات الخضراء الطبيعية داخل وخارج جناح طيران الإمارات.

ويقوم جناح طيران الإمارات، المؤلف من ثلاثة طوابق على مساحة 3300 متر مربع، على مقربة من جناح دولة الإمارات، وغير بعيد عن «جناح الوصل»، الذي يشكّل مركز معرض إكسبو 2020 دبي. ويمكن لجناح الإمارات أن يستقبل أكثر من 56 ألف زائر شهرياً خلال المعرض.



تجربة الزوار.. وإطلالة على عالم الطيران



سيقدم جناح طيران الإمارات إطلالة على عالم الطيران التجاري المتغير، وسيساعد على إثارة النقاش حول قوة التنقل ومراحل تقدّمه جواً وعلى الأرض، ما يعمل في نهاية المطاف على تحقيق التواصل الفعلي بين الأشخاص والمنتجات للتنقل عبر العالم بطريقة حديثة ومستدامة.

ويشتمل الجناح من الداخل على مخطط أرضي مغلق يسمح بدخول ضوء النهار الطبيعي، ما يقلل من استهلاك الطاقة. وسوف يحتل المحتوى التجريبي مركز الصدارة، ما يشجع التفاعل خلال الزيارات. ويضم الطابق الثاني من الجناح مدرجاً للمحاضرات وفعاليات صناعة الطيران، أما الطابق الثالث فيضم حديقة مخصصة للزوار للاستمتاع.

وسوف يساعد جناح طيران الإمارات على سرد قصة ما قد يبدو عليه الطيران مستقبلاً، من خلال موضوعات تشمل علم الطيران والتطورات التي تشهدها تقنيات المحركات، والمواد الفضائية.

وباستخدام المبادئ الأساسية للديناميكا الهوائية وقوى الطيران الأربع (الرفع والسحب والثقل والدفع)، سيتمكن زوار جناح طيران الإمارات من التعرف على المبادئ الأساسية للطيران.

وقبل أن يستقل الركاب، فإن التقنيات المستقبلية في المطارات تعمل على تغيير تجربة السفر. وسوف يتمكن زائرو جناح طيران الإمارات من استكشاف نظام خدمات الركاب كاملاً، بداية من التعرف على قزحية العين، وتطور التقنيات القابلة للارتداء، بالإضافة إلى أنظمة مسح الدماغ والصوت.