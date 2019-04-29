شكرا لقرائتكم خبر عن «سيتي ووك» تشارك في الفعالية بنسبة 80% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك «سيتي ووك»، الوجهة العصرية من «مِراس»، في حملة التخفيضات الكبرى، وتتيح حسومات بين 30% و80% على عدد من التصاميم المختارة لدى متاجر «ويكيند ماكس مارا» و«أتوس لومبارديني» و«كافالي كلاس» و«7 فور أول مانكايند» و«كاردوتشي ميلانو» و«لو بي إتش في ماريه» و«شانتال باريس» و«إم. ميكاليف» و«بينها ليغونز» و«ذا آرت أوف شيفينج» و«جي بي ستور».

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