وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تشارك في اجتماع اللجنة الوطنية للتعدين

المناطق - واس

شاركت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ممثلة بمعالي نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، في اجتماع اللجنة الوطنية للتعدين، الذي عقد اليوم، بحضور أعضاء اللجنة الوطنية للتعدين بمجلس الغرف السعودية، برئاسة سليمان بن صالح العثيم.

وجرى خلال الاجتماع استعراض التحديات التي يشهدها القطاع، بهدف تعزيز وتوفير البنى التحتية والخدمات المساندة اللازمة لخدمة الأنشطة التعدينية، ورعاية مصالح المستثمرين من خلال زيادة تنافسية القطاع، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني والتنمية الصناعية المستدامة.

وتهدف اللجنة الوطنية للتعدين إلى الإسهام في تحسين البيئة الاستثمارية للقطاع، والإسهام في زيادة المحتوى المحلي من الصناعات التعدينية في الاقتصاد الوطني، وتحفيز الموارد البشرية للعمل في قطاع التعدين، والمشاركة في تنمية القطاع، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص، لعقد شراكات إستراتيجية، كما تسعى اللجنة إلى تأسيس مجلس تنسيقي لمتابعة إنجازات قطاع التعدين.

وتأتي تلك الجهود عقب إطلاق استراتيجية وطنية جديدة للتعدين في إطار رؤية المملكة 2030، التي تعد استراتيجية شاملة ترتكز على السعي لتحقيق التنوع الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.

وقد ركزت الرؤية على الإمكانات الهائلة الممثلة في الثروات المعدنية الوافرة لديها، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن القيمة الإجمالية للموارد المعدنية في المملكة تفوق 1.3 تريليون دولار، وخصت قطاع التعدين كونه الركيزة الثالثة للصناعات السعودية، إلى جانب قطاعي النفط والغاز، والبتروكيماويات.