شكرا لقرائتكم 84 في المئة التراجع في السيولة المتداولة في البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 3 ساعات في 28 أبريل 2019 - اخر تحديث في 28 أبريل 2019 / 19:11

عاود المؤشر العام لبورصة البحرين تراجعه بنهاية تعاملات اليوم (الاحد) بنسبة 0.11 في المئة تعادل 1.52 نقطة، هبوطا الى 1440.71 نقطة في مقابل 1442.23 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 7.74 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع بنسبة 0.54 في المئة ما يعادل 4.34 نقطة الى 805.97 مقابل 801.63 نقطة لليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 2.08 في المئة.



أما عن الاجماليات، نجد تراجعا في معدلات الاداء، إذ هبطت كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 2.8 مليون سهم في مقابل 29 مليونا الخميس الماضي بنسبة 90 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 661 ألف دينار في مقابل 4.13 مليون اليوم السابق بنسبة 84 في المئة، وهبطت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.84 بليون دينار بخسارة 9.3 مليون دينار نسبتها 0.11 في المئة.

أما أبزر الأسهم في تعاملات اليوم فكان سهم مجموعة العربية للتأمين المرتفع 0.364 في المئة الى 0.285 دولار، من تداول 20 ألف سهم قيمتها 2149 دولار، تلاه سهم جي اف اتش المالية المرتفع 1.79 في المئة الى 0.285 دولار من تداول 1.03 مليون سهم، قيمتها 110.3 ألف دولار، وحقق سهم زين البحرين أكبر خسارة 1.43 في المئة، تلاه سهم بنك البحرين الوطني بخسارة 0.79 في المئة، ثم سهم البنك الاهلي المتحد الهابط 0.60 في المئة.