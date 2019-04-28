شكرا لقرائتكم الناصر: "أرامكو" تخطط لبدء عمليات تصدير الغاز خارجياً بحلول 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الظهران – "الحياة" | منذ 3 ساعات في 28 أبريل 2019 - اخر تحديث في 28 أبريل 2019 / 21:01

اعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة)، أن الشركة العربية للحفر التابعة لها، استحوذت على منصات حفر الآبار البرية الخاصة في شركة "شلمبرجير" في الشرق الأوسط، في الكويت وسلطنة عُمان والعراق وباكستان، مقابل 1.56 بليون ريال (415 مليون دولار)، ليرتفع عدد المنصات الحفر إلى 67.



وقال رئيس شركة أرامكو السعودية كبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر في تصريحات للصحافيين اليوم (الأحد) عقب التوقيع على مذكرة التفاهم بين الشركتين، إن "أرامكو" تخطط للبدء في عمليات تصدير الغاز للأسواق الخارجية خلال السنوات الخمس المقبلة (بحلول 2025)، مشيراً إلى أن عمليات التصدير ستبدأ تدريجياً حتى الوصول إلى تصدير بمعدل ثلاث بلايين قدم مكعب من الغاز يومياً.

وأكد الناصر، أن تحديد مستوى ومعدل الانتاج واستخدام الطاقة الاحتياط من اختصاص وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بحسب احتياجات السوق.

واعتبر استحواذ شركة الحفر العربية على منصات الحفر في الكويت والعراق وباكستان وسلطنة عمان "أمر مهم"، مضيفاً أن "شركة الحفر العربية بهذه الصفقة ستتحول من شركة محلية إلى إقليمية، وستكون من أكبر الشركات على مستوى الشرق الأوسط، وعدد المنصات سيرتفع من 39 إلى 67 منصة حفر".

ولفت إلى أن هناك تطلع إلى تنويع مصادر الدخل، وقال إن ذلك سينعكس على عدد الموظفين وعلى توطين الصناعة، إذ سيصل عدد موظفي شركة الحفر إلى ستة آلاف موظف، وتتطلع "أرامكو" إلى دخول الشركة إلى أسواق أخرى في المنطقة في المستقبل، مشيراً إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة الطاقة والبدء في المرحلة الثانية قريباً.

وأشار الناصر إلى أنه تم الانتهاء المرحلة الأولى من إنشاء مدينة الطاقة، على أن يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية قريباً. ولفت إلى أن المملكة تسعى إلى تنويع مصادر الدخل.

من جانبه، قال وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الشركات، رئيس مجلس إدارة "طاقة" الدكتور عابد السعدون: "إن شركة الحفر العربية تتطلع للاستحواذ على شركات وخدمات أو تقنيات لتوسيع أعمالها مكملة للحفر والتنقيب، وستكون الاستحواذات متميزة للمنافسة في هذا القطاع".

وأضاف أن الشركة تعمل على أسس تجارية بحتة، لافتاً إلى أن الشركة ممكن أن تعمل خارج الدول الخمس، وأن يكون لها استثمارات خارجها.

وقال إن "الخطة الحالية تقوم على تعزيز وجود الشركة في الدول الخمس، خصوصاً في العراق، بعد التقارب بين السعودية والعراق، لذا استخدام الشركة ومالها من نفوذ قائم والبناء عليها وتوسيع رقعة وجودها، سيكون له الأولوية في الفترة المقبلة".

واعتبر السعدون الدول الخمس التي ستعمل فيها الشركة "أسواق واعدة"، وستسعى الشركة لتعزيز وجودها فيها عبر المشاريع، وقال: "إن أرامكو لديها مشاريع توسعية كبيرة على مدى السنوات العشر المقبلة"، مؤكداً أن عدد منصات الحفر في تزايد خلال الفترة الماضية، لذا فإن استخدام نفوذ الشركة وما لها من أنشطة قائمة بتوسع رقعة وجودها سيكون مهماً جداً للتوسع مستقبلاً، سواءً في الكويت أو العراق أو عمان، ما يعزز وجود الشركة.

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وأضاف أن التوسع سيكون في أعمال مكملة لأعمال الحفر والتنقيب، سواءً التقنية أو الأنشطة الأخرى التي يمكن أن تنافس فيها الشركات العالمية.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "طاقة" رئيس مجلس إدارة شركة الحفر العربية عزام شلبي: "لهذا الاستحواذ أهمية كبيرة، فهو يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ويحقق المزيد من القيمة ويعزز النمو والتكامل عبر جميع أعمال ومشاريع الشركة في المنطقة، ويُسهم في الوقت نفسه بترسيخ مكانة شركة سعودية رائدة بين أبرز اللاعبين الدوليين".

وأشار شلبي إلى أن الاستحواذ يُكمّل برنامج التوسّع الذي اعتمدته شركة الحفر العربية أخيراً من خلال التقدّم بطلبيات لتصنيع 16 منصة حفر برية في 2018 بهدف دعم نمو شركة "أرامكو السعودية"، مضيفاً: "تعكس هذه الخطوة المساعي الجادة التي تقوم بها طاقة وشركة الحفر العربية، لإحداث نقلة نوعية واعتماد استراتيجيات طموحة لتحقيق النمو، وتؤكد على متانة الشراكة طويلة الأمد والثقة المتبادلة بين طاقة وشلمبرجير. ونتطلّع لدعم شركة الحفر العربية خلال مرحلة التوسّع المقبلة، ونحن على ثقة أن هذا الأمر سيعود بالنفع والفائدة على جميع شركائنا، لاسيّما عملاءنا في المنطقة".

وتسهم هذه الصفقة في إحداث "نقلة نوعية" لشركة الحفر العربية، وتعزيز موقعها بين كبرى شركات الحفر الرائدة على مستوى المنطقة من حيث حجم الأسطول وقاعدة العملاء والانتشار الجغرافي.

وتأسست "الحفر العربية" شراكة بين "طاقة" و"شلمبرجير"، بموجب مرسوم ملكي في عام 1964. وتشكل توسعة أعمال شركة الحفر العربية إضافة مُهمّة تُسهم بترسيخ مكانتها في القطاع، وترفع حجم أسطولها في المنطقة إلى 58 منصة حفر برية و9 منصات بحرية.

ويضم الكيان المُدمَج الجديد أكثر من 5900 موظف، وسيواصل عملياته مستفيداً من سمعة شركة الحفر العربية وقدرتها على تقديم خدمات موثوقة لشركات النفط والغاز الوطنية والعالمية على مدى أكثر من 55 عاماً.

وستجمع الصفقة بين الخبرات الكبيرة والسجل الحافل لكلا الشريكين، خصوصاً فيما يتعلق بإدارة العمليات وجودة الخدمات والمعايير المعتمدة في الصحة والسلامة والبيئة.

ومن المنتظر أن تُسهم بتحقيق وفورات في النفقات التشغيلية (عبر الاستفادة من اقتصادات الحجم) وانخفاض في الكلف المشتركة، ما يعزز من مكانة "الحفر العربية" لتكون شركة رائدة في توفير خدمات متكاملة ومتنوعة على مستوى المنطقة.

وتُمثّل هذه الخطوة بالنسبة لـ"طاقة" تقدماً مُهمّاً في مساعيها لإحداث نقلة نوعية على مستوى المجموعة، واعتماد استراتيجيات طموحة نحو مزيد من التوسّع والنمو. حيث تتمثل استراتيجية "طاقة" لعام 2021 في أن تصبح شركة إقليمية رائدة في مجال خدمات ومعدات حقول النفط وتستند إلى ثلاث ركائز أساسية: خلق قيمة من خلال تعزيز نمو الأعمال والمشاريع الحالية، وتوسيع نطاق الخدمات المتطورة والوصول إلى أسواق جديدة، إضافة إلى المحافظة على القيمة من خلال توفير خدمات متميزة تتبع أفضل الممارسات في مجال السلامة، وتعتمد آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة، وكذلك تحقيق القيمة وزيادة الكفاءة التشغيلية من خلال توفير خدمات موثوقة ومتكاملة وقادرة على المنافسة.

ومن المتوقع إغلاق الصفقة في النصف الثاني من العام الحالي 2019، عقب الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

يُذكر أن "موليس آند كو" قدّمت الاستشارات المالية لشركة "طاقة"، في حين عملت "روثشايلد آند كو" مستشار مالي لشركة "شلمبرجير".