شكرا لقرائتكم السوق الرئيس الرابح الوحيدة في بورصة الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 5 ساعات في 28 أبريل 2019 - اخر تحديث في 28 أبريل 2019 / 17:45

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الأحد) ارتفاعا في قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 1.20 في المئة الى 15 مليون دينار في مقابل 17.4 مليون لليوم السابق بينما هبطت الكمية المتداولة 25 في المئة الى 93 مليون سهم في مقابل 124 مليون، وتراجع عدد الصفقات المنفذة 7 في المئة الى 4440 صفقة في مقابل 4762 صفقة.



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صاحب ذلك تسجيل مؤشر السوق الرئيس الزيادة الوحيدة، بلغت 0.39 في المئة الى 4894 نقطة في مقابل 4875 نقطة الخميس الماضي، وهبط مؤشر السوق الاول 1.35 في المئة تعادل 83 نقطة الى 6055 نقطة في مقابل 6137 نقطة، بينما تراجع مؤشر السوق العام 0.87 في المئة الى 5656 نقطة.

وحل سهم « القرين » في صدارة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 2.62 في المئة، وصولاً إلى 392 فلس، من تداول 405 ألاف سهم، بلغت قيمتها 157 ألف دينار.

وسجل سهم « بنك بوبيان» أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 4.83 في المئة، هبوطا إلى 552 فلس، من تداول 594 ألف سهم، قيمتها 333 ألف دينار، نُفذت من خلال 80 صفقة.

وحقق سهم «بيتك» أكبر سيولة متداولة بلغت 3.2 مليون دينار، تراجع سعره خلالها 1.33 في المئة الى 669 فلس، من تداول 4.8 مليون سهم.