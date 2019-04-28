شكرا لقرائتكم 3.4 بليون ريال خسرتها الأسهم القطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 6 ساعات في 28 أبريل 2019 - اخر تحديث في 28 أبريل 2019 / 17:44

سجلت 60 في المئة من الأسهم القطرية خلال تعاملات اليوم (الاحد) تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها اليوم السابق ما يعادل 27 شركة من أصل 45 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة أخرى، واستقرت أسهم 3 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 585 بليون ريال بخسارة 3.4 بليون نستبها 0.58 في المئة.



Advertisements

وبالنظر الى الاجماليات، فنجد تراجعا في معدلات الاداء، إذ هبطت قيمة الاسهم المتداولة 50 في المئة الى 133 مليون ريال في مقابل 265 مليونا وهبطت الكمية المتداولة 50 في المئة الى 6.77 مليون سهم، في مقابل 14.4 مليون، بينما تراجع عدد الصفقات المنفذة 33 في المئة الى 3650 صفقة في مقابل 5439 صفقة.

وواصل المؤشر العام للبورصة التراجع للجلسة الثانية، بنسبة 0.42 في المئة من قيمته تعادل 44 نقطة هبوطا الى 10407 نقاط في مقابل 10451 نقطة اليوم السابق، لتتراجع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 1.05 في المئة.

وخالف قطاع الخدمات اتجاه البورصة الهابط، بعد ارتفاع مؤشره 0.10 في المئة، بينما تراجعت مؤشرات بقية القطاعات، تصدرها مؤشر النقل بخسارة 1.08 في المئة الى 2487 نقطة، تلاه مؤشر المصارف الخاسر 0.65 في المئة الى 4079 نقطة، ثم مؤشر التأمين بخسارة نسبتها 0.59 في المئة.

وسجل مؤشر العقارات رابع أكبر خسارة نسبتها 0.50 في المئة، تلاه مؤشر جميع الاسهم بنسبة 0.49 في المئة، ثم مؤشر العائد الاجمالي الخاسر 0.42 في المئة، بينما سجل مؤشر الصناعة خسارة نسبتها 0.22 في المئة.