شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أجوكو الليبية: الشركة تنتج 304 آلاف برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربى للنفط (أجوكو) فى شرق ليبيا لوكالة رويترز اليوم الأحد ،إن الشركة، وهى وحدة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، تنتج 304 آلاف برميل من الخام يوميا.
وذكر محمد بن شتوان ، أنه لا توجد مشاكل أمنية فى أى من حقول النفط التابعة للشركة.
مما يذكرأن ليبيا تشهد صراعا مسلحا فى العديد من المناطق بين قوات المشير حفتر المدعوم من الاغلبية فى ليبيبا ، وميليشات مسلحة اخرى .
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أجوكو الليبية: الشركة تنتج 304 آلاف برميل يوميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.