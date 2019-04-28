شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أجوكو الليبية: الشركة تنتج 304 آلاف برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربى للنفط (أجوكو) فى شرق ليبيا لوكالة رويترز اليوم الأحد ،إن الشركة، وهى وحدة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، تنتج 304 آلاف برميل من الخام يوميا.

وذكر محمد بن شتوان ، أنه لا توجد مشاكل أمنية فى أى من حقول النفط التابعة للشركة.

مما يذكرأن ليبيا تشهد صراعا مسلحا فى العديد من المناطق بين قوات المشير حفتر المدعوم من الاغلبية فى ليبيبا ، وميليشات مسلحة اخرى .