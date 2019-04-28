كيف تتحوّل مصر لمركز إقليمي للسيارات الكهربائية؟

تحرير:كريم ربيع

وقعت مصر عبر مصنع 200 الحربى وشركة «ايموت» للتصميمات والاستشارات، مع شركة فوتون الصينية لصناعة السيارات، اتفاقية شراكة مع الصين للتصنيع المشترك للسيارات الكهربائية فى مصر. وأكد اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى أن اتفاقية الشراكة مع الجانب الصينى تتضمن تصنيعا مشتركا لـ2000 أتوبيس خلال 4 سنوات، تبلغ نسبة المكون المصرى فيها 45%، على أن يتبعها مراحل قادمة للتصنيع المشترك لأنواع أخرى من السيارات الكهربائية بالاشتراك مع مصنع 200 الحربي أيضًا. من هي...

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