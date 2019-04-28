الحفر العربية تستحوذ على قطاع الحفر في شلمبرجير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

استحوذت شركة الحفر العربية التابعة لشركة طاقة على قطاع الحفر في شركة شلمبرجير في خمس دول، هي السعودية والكويت والعراق وباكستان وسلطنة عمان، مقابل 415 مليون دولار (1.56 مليار ريال).

ويتوقع أن تغلق صفقة الاستحواذ في النصف الثاني من العام الحالي 2019، فيما سيرفع عدد الحفارات العاملة لدى شركة الحفر العربية إلى 58 حفارا بريا، وتسع منصات حفر بحرية، ليصل مجموع الحفارات لديها إلى 67 حفارا.

وقال وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الشركات، رئيس مجلس إدارة طاقة عابد السعدون، إن الصفقة ستجعل من شركة طاقة عبر ذراعها شركة الحفر العربية من أكبر الشركات المتخصصة في أعمال الحفر والتنقيب على مستوى المنطقة.

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وأضاف أن لدى الشركة تطلعا للاستحواذ على شركات أو خدمات أو تقنيات لتوسيع أعمالها المكملة للحفر والتنقيب، وستكون الاستحواذات متميزة للمنافسة في هذا القطاع.

وأوضح أن الشركة تعمل على أسس تجارية بحتة، مبينا أن الخطة الحالية تتضمن تعمق تواجد الشركة في الدول الخمس، خاصة في العراق، وذلك للتقارب بين البلدين.

وعد السعدون أن الدول الخمس التي ستعمل فيها الشركة هي أسواق واعدة، وستسعى الشركة لتعزيز وجودها عبر المشاريع في هذه الدول.

بدوره أوضح الرئيس التنفيذي لشركة طاقة المهندس عزام شلبي أن شركة الحفر العربية بموجب الاستحواذ ستتولى أعمال الحفر في كل من الكويت والعراق وسلطنة عمان وباكستان، بالإضافة إلى أعمال الشركة في السعودية التي توازي 20% من أعمال الحفر لدى شركة أرامكو السعودية.

وأكد شلبي أن طاقة تدرس استحواذات أخرى بينها الاستحواذ على شركتين في الخارج، لتوسيع أعمالها، وذكر أن أعمال الشركة في العراق تتركز حاليا في جنوبه، مبديا الاهتمام بالتوسع في شماله إذا تحسنت الظروف.