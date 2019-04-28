شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج تتراجع تحت ضغط هبوط أسعار النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض اليوم الأحد، حيث ألقى هبوط أسعار النفط بظلاله على البورصات.

وحققت البورصة السعودية بعض المكاسب المبكرة، لكنها غيرت اتجاهها لتغلق منخفضة 0.1 %. وارتفع سهم مصرف الراجحى فى أوائل التعاملات، بعدما سجل البنك زيادة فى الأرباح الأسبوع الماضي، لكنه أغلق منخفضا 1.32 فى المئة.

وتراجعت أسعار النفط 3% يوم الجمعة، وهو ما أضر المعنويات فى المنطقة، بعدما ضغط الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مجددا على منظمة أوبك لزيادة إنتاج الخام من أجل خفض أسعار البنزين.

وهبط سهم مجموعة سامبا المالية السعودية 1.6 %، بعدما استوعبت السوق إعلان المجموعة الأسبوع الماضى عن انخفاض بلغ 7.4 % فى الأرباح، لتأتى دون تقديرات المحللين.

لكن سهم بنك الرياض تمكن من التشبث بمكاسبه ليصعد 2.4 %، بدعم من نتائجه المالية القوية التى أعلنها الأسبوع الماضي.

وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.5 % رغم هبوط صافى ربحها 38 فى المئة فى الربع الأول من العام، ليأتى دون توقعات المحللين.

وشهدت أسهم سابك بعض عمليات البيع هذا الشهر، بعدما اتفقت شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية على شراء حصة نسبتها 70 % فيها من صندوق الاستثمارات العامة بخصم طفيف عن السعر السوقى فى مارس.

وانخفض مؤشر سوق دبى 0.42 %، تحت ضغط تراجع سهم إعمار العقارية 1%، بينما هبط سهم دبى للاستثمار 5.4 %، مواصلا نزوله بعد تداوله بدون الحق فى توزيعات الأرباح الأسبوع الماضي.

وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبى 0.21 %، مع تراجع سهم بنك أبوظبى الأول 0.36 %.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.42 %، تحت ضغط نزول سهم بنك قطر الوطنى 1.1 %.

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وفى الكويت، تراجع مؤشر السوق الأول 1.35 %، مع هبوط سهم بنك بوبيان 4.8 % وانخفاض أسهم بنوك أخرى أيضا.

والبورصة المصرية مغلقة فى عطلة عامة.

وفيما يلى مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم فى الشرق الأوسط:

- السعودية.. انخفض المؤشر 0.1 % إلى 9266 نقطة.

- أبوظبي.. هبط المؤشر 0.2 % إلى 5381 نقطة.

- دبي.. تراجع المؤشر 0.4 فى المئة إلى 2776 نقطة.

- قطر.. نزل المؤشر 0.4 % إلى 10406 نقاط.

- البحرين.. ارتفع المؤشر 0.1 % إلى 1441 نقطة.

- سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.3 % إلى 3930 نقطة.

- الكويت.. هبط المؤشر 1.4 % إلى 6055 نقطة.