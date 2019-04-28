الارشيف / الاقتصاد

الدكتورة رانيا المشاط تجتمع برئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث بالسعودية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة رانيا المشاط تجتمع برئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال مشاركتها فى فعاليات ملتقى سوق السفر العربى ATM ، فى مدينة دبى بالإمارات العربية المتحدة، عقدت الدكتورة رانيا المشاط اليوم اجتماعا مع أحمد بن عقيل الخطيب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى بالسعودية؛ وذلك لمناقشة سبل التعاون السياحي بين البلدين والترويج السياحى المشترك لزيادة الحركة السياحية العربية البينية بين مصر والمملكة.

 

 

وحضر اللقاء المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

3880b178-8868-4f13-8ed6-4ee366dfebfc

 

واصطحبت الوزيرة أحمد بن عقيل الخطيب، فى جولة داخل الجناح المصرى، حيث أبدى الخطيب إعجابه بالجناح المصرى وبالأساليب التكنولوجية والترويجية الجديدة المستخدمة فيه.

 

 

وخلال اللقاء أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن المملكة العربية تعد أولى الدول العربية المصدرة للسياحة العربية إلى مصر، مؤكدة على أهمية السوق العربية بالنسبة للسياحة المصرية حيث تمثل حوالى 30% من حجم السياحة الوافدة لمصر.

 

 

كما أكدت الوزيرة على أن مصر ترحب بكافة السائحين وخاصة بالسائح العربى فى وطنه الثانى مصر. 

 

 

وأشارت الوزيرة إلى الضوابط التى وضعتها وزارة السياحة المصرية لتسهيل إجراءات العمرة أمام المعتمرين المصريين حرصا منها على نجاح انتظام سير موسم العمرة لعام 1440هــ.

Advertisements

 

 

ومن جانبه أشار أحمد بن عقيل الخطيب إلى مكانة مصر فى قلب الشعب السعودى، لافتا إلى رغبة الشعب السعودى الدائمة لزيارة مصر والاستمتاع بمقوماتها السياحية والأثرية الفريدة، موضحا رغبة بلاده فى الاستفادة من الخبرات المصرية فى الترويج للمنتجات سياحية مختلفة مثل السياحة الثقافية وسياحة المغامرات التى بدأت الممكلة العربية السعودية تروج لها مؤخرا.

 

 

وأشار الى إمكانية التعاون لجذب مزيد من السائحين الى المنطقة العربية من خلال عمل برامج سياحية مشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية.

c9e87d41-2c75-48f1-8ec3-8e202e5faa4a

 

وتطرق الحديث إلى استراتيجية السياحة العربية التى قامت وزارة السياحة المصرية بإعدادها بناء على تكليفها من المجلس الوزارى العربى للسياحة فى ديسمبر الماضى بمراجعة وتطوير وتحديث هذه الاستراتيجية لتتواكب مع المتغيرات العالمية، وذلك على غرار برنامج الإصلاح الهيكلى الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة المصرى.

 

 

جدير بالذكر أن الوزارة قدمت هذه الاستراتيجية للوزراء العرب ورؤساء الوفود المشاركة وممثلى جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للسياحة خلال الاجتماع الخامس والأربعين للجنة الاقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية​ الذى عقد فى القاهرة فى مارس الماضى.

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدكتورة رانيا المشاط تجتمع برئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا