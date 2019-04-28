"مش هتدفع مليم".. إجراءات إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني لسداد مستحقات الحكومة

كتب: إسماعيل حماد
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة المالية عن بدء تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني التي تُلزم جميع الجهات والمواطنين بسداد أي مبالغ تتجاوز قيمتها الـ500 جنيه إلكترونيا؛ بدأت البنوك العاملة في السوق المحلية تكثيف استعداداتها لإصدار "كروت الدفع" الإلكتروني للعملاء.
وكشفت مصادر مصرفية أن البنوك الـ5 التي حددتها وزارة المالية جاهزة لإصدار كروت مسبقة الدفع مجانا دون أي رسوم، لمدة 6 أشهر.
وأوضحت المصادر لـ"الوطن": "أي كارت بنكي مثل الخصم المباشر أو مسبق الدفع أو كارت ائتمان يمتلكه...
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