شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مرشحا يتقدمون لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، اليوم الأحد، والذى بدأ استقبال طلبات الترشح منذ 21 أبريل ولمدة 5 أيام عمل.

وتقدم للانتخابات 25 مرشح وهم : محمد احمد الزينى، محمد عبد اللطيف فايد، محمد سامى سليمان، أيمن يوسف رخا، محمد لبيب البنا، شريف عزت بدوى، وائل على المبشر، سمير شوقى شطا، وسام عبد القادر، جودة محى الدين رخا، سمير طه الفار، أشرف محمد الحواوشى، احمد ابراهيم الطناحى، محمد أيمن عبد الفتاح، عبد الغنى البطراوى، عبده مختار العطوى، السيد عبد الحميد شعير، محمد إبراهيم أبو جنبه، سامح أحمد زناتي، محسن جلال أحمد، على كامل منصور، عبده رشيد العواد، منصور السعيد احمد، محمد ابراهيم مغازى.

يذكر أن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قرارا بإجراء انتخاب مجالس إدارات الغرف التجارية للدورة الجديدة 2019 – 2023 وذلك يوم السبت الموافق 15 يونيو المقبل.

Advertisements

وكان القرار الوزارى نص على أنه يحق للشخص الاعتبارى الإدلاء بصوته من خلال ممثله القانونى، وفقاً للبيانات الواردة فى السجل التجارى أو من خلال من يتم تفويضه من الممثل القانونى، مع تقديم هذا التفويض مكتوباً للغرفة التجارية ومختوماً من مكتب السجل التجارى، ولا يجوز أن يحمل الشخص الطبيعى الواحد أكثر من 5 تفويضات.