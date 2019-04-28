شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح سابك تتراجع 38% لتأتي دون توقعات المحللين والشركة تعزو ذلك لتراجع الأسعار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع أرباحها بنسبة 38% خلال الربع الأول من 2019.

ووفقاً لبيان للشركة منشور على موقع السوق - حققت الشركة صافي أرباح بلغ 3.41 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغ 5.51 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2018.

ووفقا لحسابات "أخبار اليوم" جاءت الأرباح دون أغلب التوقعات والتي كان يشير متوسطها إلى تراجعها بما نسبته 23% فقط وعلى أساس سنوي.

وعزت سابك تراجع الأرباح في الربع الأول من 2019 إلى انخفاض صافي الربح إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات.

وتراجعت الإيرادات إلى 37.37 مليار ريال في الربع الأول من العام 2019 مقابل إيرادات بلغت 41.86 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وحسب بيان سابك زاد حجم مبيعات "سابك" بنسبة 1% بينما انخفضت الأسعار بنسبة 8% على أساس ربع سنوي، مدفوعة بتباطؤ نمو الطلب العالمي وارتفاع نسبي في المخزونات.

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وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء 10.15مليار ريال ســعودي (2.71مليار دولار) للربع الأول من عام 2019 وهو ما يمثل هامشاً بنسبة 27.2% بارتفاع 125 نقطة أساس على أساس ربع سنوي نتيجة انخفاض أسعار اللقيم والتكلفة التشغيلية بالرغم من انخفاض أسعار البتروكيماويات.

وبلغ الدخل من العمليات للربع الأول 6.15 مليار ريال ســعودي (1.64مليار دولار)،بانخفاض بنســبة 5% مقارنة بالربع الأخير من عام 2018م.

وتعليقاً على الأرباح قال يوسف البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" والرئيس التنفيذي، إن الأداء القوي جاء رغم التحديات الكبيرة التي تواجه الأسواق العالمية.

وأشار البنيان إلى أن "سابك" أظهرت قوة ومرونة في أدائها المالي في ظل ظروف السوق الصعبة، قائلا: لقد أثر انخفاض أســعار البتروكيماويات ســلباً على نتائج الربع الأول، لكننا ما زلنا نقدم أداء تشــغيلياً قوياً، كذلك حققنا أعلى حجم مبيعات على مستوى النتائج الربعية الأربعة الماضية.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 21.5 مليار ريال خلال 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 18.4 مليار ريال في العام 2017، بنسبة ارتفاع بلغ 16.9%.

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