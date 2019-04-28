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شكرا لقرائتكم خبر عن بنك "الجزيرة" يبدأ توزيع نصف ريال للسهم في 5 مايو المُقبل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر بنك الجزيرة، بدء توزيع الأرباح المستحقة عن العام 2018 بمبلغ إجمالي 410 مليون ريال سعودي، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 5 مايو المُقبل.
وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 0.5 ريال سعودي للسهم الواحد بعد خصم الزكاة وبما نسبته 5% من رأس المال المدفوع.
وكان البنك قد قام بتوزيع أرباح عن العام المالي 2017 بقيمة 262.4 مليون ريال، وبما نسبته 3.2% للسهم ويعادل 32 هللة للسهم.
وصدقت الجمعية على البيانات المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المُنتهي في 31 ديسمب 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 1 مليار ريال في العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 857.5 مليون ريال في العام 2017.
وقال البنك إن ارتفاع الأرباح في 2018 يرجع إلى الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 5% وذلك بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الأخرى قابله انخفاض في صافي دخل الاتعاب والعمولات البنكية وصافي دخل المتاجرة.
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