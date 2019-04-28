شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف في أرباح "السعودي للاستثمار" إلى 360 مليون ريال بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية للبنك السعودي للاستثمار، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع أرباحه بنسبة 0.359% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، حقق البنك صافي أرباح بلغ 359.9 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 361.2 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وقال البنك إن تراحع الأرباح في الربع الأول من العام الجاري يرجع إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 5.1% وذلك نتيجة الارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين، واستهلاك وإطفاء، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى. قابله انخفاض في إيجار ومصاريف مباني، ومخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى.

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وعلى الجانب الآخر ارتفع إجمالي ربح العمليات بنسبة 3.1% نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل أتعاب خدمات بنكية. قابله بشكل رئيسي انخفاض في أرباح تحويل عملات أجنبية، والقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر المحققة.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 586.4 مليون ريال مقابل دخل من العمولات بلغ 564.2 مليون ريال خلال الربع المقابل.

وكان البنك قد حقق صافي أرباح بلغ 1.5 مليار ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 1.4 مليار ريال في العام 2017.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات الخاصة بلغ 2.3 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات خاصة بلغ 2.3 مليار ريال خلال العام 2017.