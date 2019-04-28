شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة دخل العمليات تصعد بأرباح "العربي الوطني" بـ 13% في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت النتائج المالية للبنك العربي الوطني، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاع أرباحه بنسبة 12.7% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، حقق البنك صافي أرباح بلغ 920.1 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 816.5 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وقال البنك إن ارتفاع الأرباح في الربع الأول من العام الجاري يرجع إلى الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بنسبة 6.5% ناتج بشكل رئيس من الارتفاع في دخل العمولات الخاصة، المكاسب غير المحققة من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أوالخسارة ودخل توزيعات الأرباح.

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وفي المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 1.6% ناتج بشكل رئيس من الزيادة في مصاريف الرواتب والأجور، مصاريف الاستهلاك، المصاريف العمومية والإدارية الأخرى و مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية الأخرى، قوبل بانخفاض في مصاريف الإيجار والمباني ومخصص خسائر انخفاض الائتمان.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 1.364 مليار ريال مقابل دخل من العمولات بلغ 1.194 مليار ريال خلال الربع المقابل.

وكان البنك قد حقق صافي أرباح بلغ 3.3 مليار ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 3 مليارات ريال في العام 2017. وحقق البنك أرباحاً استثمارية صافية بلغت 5.2 مليار ريال مقابل صافي أرباح استثمارية بلغ 4.7 مليار ريال خلال العام 2017.