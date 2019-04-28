شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب سوقية بأكثر من 100% لـ40 شركة مدرجة بالسوق السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت أسهم 40 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية، ارتفاعات تجاوزت 100 %، وذلك منذ أدنى مستويات السوق التي تعرف بقاع 2016 التي كانت في الثالث من أكتوبر من ذلك العام.

وحققت خمس شركات من إجمالي الـ40، سجلت ارتفاعا في قيمها السوقية بأكثر من 200%، وبمكاسب بلغت 70.6 مليار ريال.

والشركات الخمس، هي "إكسيرا"التي حققت مكاسب بلغت 511%، تليها "ولاء للتأمين"بمكاسب 313.6 %، و"تكافل الراجحي" بمكاسب بلغت 290 %.

يليها "الأبحاث والتسويق" بمكاسب سوقية بلغت 275 %، وأخيرا " بنك الرياض" الذي حقق مكاسب بـ234.7 %، بحسب صحيفة الاقتصادية.

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وتصدرت قطاعات المصارف والبتروكيماويات بشكل أساس الشركات التي حققت مكاسب فاقت 100 %، تلاهما قطاع التأمين.

وحققت أسهم قطاع المصارف كاملة دون استثناء مكاسب تفوق 100% وبصدارة أسهم بنك الرياض، حيث بلغت تلك المكاسب نحو 60.9 مليار ريال.

وسجلت أسهم 11 شركة من شركات البتروكيماويات من أصل 14 شركة مدرجة هذه الارتفاعات التي تجاوزت 100% منذ قاع 2016، في حين حققت أسهم ثماني شركات للتأمين تلك الارتفاعات.

وكانت سوق الأسهم قد سجلت أدنى مستوياتها خلال 2016 عند مستوى 5416 نقطة بنهاية تداول جلسة الثالث من أكتوبر، حيث عكست السوق اتجاهها إلى أن حققت في جلسة الخميس الماضي مستوى 9275 نقطة لتسجل ارتفاعا بلغ 3859 نقطة أو ما يعادل 71.3%.