شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد آند بورز تتوقع تحقيق إمارة رأس الخيمة فائضاً مالياً وديوناً منخفضة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني السيادي أن تواصل إمارة رأس الخيمة تحقيق فائض مالي والإبقاء على مستوياتها المنخفضة من الدين العام.

وثبّتت الوكالة تصنيف الإمارة طويل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية، عند درجتي A/‏A-1 على التوالي، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة إن تثبيت تصنيف رأس الخيمة، يعكس توقعاتها بأن الأداء الاقتصادي في الإمارة سيشهد تحسناً تدريجياً حتى العام 2021، بدعم من نمو الطلب على المستوى الإقليمي والإنفاق الرأسمالي الكبير للإمارات الأخرى، بحسب صحيفة الخليج.

وأكدت أن النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها تعكس توقعاتها بأن يسجل النمو في الإمارة ارتفاعاً تدريجياً خلال السنوات المقبلة، مؤكدة أن وضعها المالي سيظل قوياً حتى العام 2021.