"ستاندرد آند بورز" تثبت تصنيف إمارة الشارقة وتمنحها نظرة مستقرة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ثبتت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لإمارة الشارقة عند درجتي BBB+/A -2 على التوالي، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن تثبيتها للتصنيف جاء بسبب وضع الشارقة المالي القوي وانخفاض مستوى تعرضها للمخاطر.
وأوضحت أن التصنيف الذي منحته لإمارة الشارقة جاء مدعوماً بكونها جزءاً من دولة الإمارات وانخفاض تعرض الدولة إجمالاً للمخاطر الخارجية، بحسب صحيفة الخليج.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ النمو الاقتصادي في الإمارة 2% بين العامين 2019 و2022، فضلاً عن أنها توقعت تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019 استناداً إلى نمو أنشطة الأعمال في قطاعات العقارات والإنشاءات.
ورجحت أن يسجل الوضع المالي للشارقة تحسناً ملحوظاً خلال الأعوام المقبلة، لافتة إلى أن العائدات المالية الموحدة للحكومة ستسجل ارتفاعاً بفضل الارتفاع المتوقع بالدفعات المالية الخاصة بالمؤسسات الحكومية ومبيعات الأراضي للعقاريين، إضافة إلى نصيبها من ضريبة القيمة المضافة.
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