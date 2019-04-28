شكرا لقرائتكم خبر عن نخيل العقارية: نسعى حاليا للتوسع الداخلي والخارجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال المدير التنفيذي للضيافة والترفيه لدى شركة نخيل العقارية المملوكة لحكومة دبي إن الشركة تعمل بالتعاون مع "شركة ريو للفنادق الإسبانية"، على افتتاح فندق من فئة أربع نجوم على شاطئ البحر في "جزر ديرة".

وأوضح ثورستن ريس أن الشركة تقوم بتأسيس مشروع آخر بالتعاون مع شركة "سنتارا"، التي تعد إحدى أبرز سلاسل الفنادق في تايلاند لبناء منتجع شاطئي في المكان ذاته.

وكشف أن الشركة تبني حالياً فنادق أخرى في كل من "ابن بطوطة" و"سوق التنين" في ظل الإقبال الكبير على المشروعين القائمين، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

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وقال إن مشروعات "نخيل للضيافة" تضم حالياً 18 منتجعاً وفندقاً تتنوع بين فنادق فاخرة من فئة خمس نجوم إلى خيارات الإقامة المتوسطة، وتشمل في الإجمالي أكثر من 6600 غرفة وشقة فندقية،

وكشف أن مشروع "جزر ديرة" على الواجهة البحرية، سيركز على فنادق من فئة ثلاث وأربع نجوم، لافتاً إلى أن مشروعين منها دخلا الخدمة، أما المشروعات المتبقية فهي قيد الإنشاء، ووصل بعضها إلى مرحلة متقدمة من البناء.

وكان علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية، توقع في وقت سابق إبرام العديد من الصفقات المجدية على المدى الطويل في ظل المفاوضات الحثيثة مع عدة جهات في إماراتي الشارقة ورأس الخيمة.