شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار للضيافة: لدينا 38 مشروعاً قيد التنفيذ بالإمارات والعالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال كريس نيومان، الرئيس التنفيذي للعلميات في مجموعة إعمار للضيافة التابعة لشركة إعمار العقارية المدرجة بسوق دبي المالي، إن لدى المجموعة 38 مشروعاً قيد التخطيط والتنفيذ بدولة الإمارات والعالم.

وأوضح أن المجموعة لديها 14 فندقاً حالياً في دولة الإمارات والأسواق العالمية، بما في ذلك خمس وجهات لـ"روڤ للفنادق"، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

ولفت إلى أن المجموعة نستعد لافتتاح فنادق جديدة لعلامات: "العنوان للفنادق والمنتجعات، وفيدا للفنادق والمنتجعات، تشمل كلاً من: فندق العنوان فاونتن فيوز، والعنوان سكاي فيو بوسط مدينة دبي، إضافة إلى فندق فيدا ذا هيلز وفيدا هاربر بوينت.

ويعد قطاع الضيافة في دبي ودولة الإمارات عموماً من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم، بفضل النمو المتواصل لقطاع السياحة الذي يعد من المقومات الرئيسة في إجمالي الناتج المحلي.

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ووفقاً لـ"يورومونيتور إنترناشيونال"، كانت دبي المدينة الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تدخل تصنيف أول 10 مدن.

كانت بداية عام 2019 واعدة بالفعل، إذ استقبلت دبي 1.61 مليون زائر في يناير الماضي، مقارنة بـ1.59 مليون زائر خلال الفترة ذاتها من عام 2018.

وتجدر الإشارة إلى قيام شركة أعمال الضيافة والترفيه "مجموعة إعمار للضيافة"- المملوكة لإعمار العقارية بالكامل- خلال نوفمبر 2018، بالتوقيع على الوثائق النهائية مع "أبوظبي الوطنية للفنادق"، لبيع كامل مصالحها الاقتصادية في محفظة تضم خمسة فنادق في دبي.

وكانت شركة إعمار العقارية قد حققت صافي ربح بلغ 1.8 مليار درهم خلال الربع الرابع من العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 1.4 مليار درهم في الربع المقابل من العام 2017.

حوكانت ققت إعمار العقارية، أكبر مطور عقاري في العالم العربي، قد حققت أرباحاً صافية في العام الماضي بلغت 6.11 مليار درهم إماراتي، وهي أعلى أرباح لها في 12 عاماً وتحديداً منذ 2007، وبنسبة نمو 10%، وذلك على خلفية ارتفاع إيراداتها إلى 25.69 مليار درهم بنمو بلغ 37% وهي أعلى إيردات للشركة على الإطلاق.